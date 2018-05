Alle Stelline riflettori sulla grappa

«Gocce di stilla» è il primo grande evento italiano dedicato alla conoscenza e valorizzazione della grappa made in Italy: la città prescelta è Milano, nei suggestivi chiostri di Palazzo delle Stelline, oggi e domani, per un weekend all'insegna di grappe e acquavite italiane. L'occasione di questo evento gratuito e aperto al pubblico è il 40° compleanno dell'ANAG, attiva su tutto il territorio nazionale. Per la degustazioni si può acquistare una drink card che comprende otto degustazioni con l'omaggio del bicchiere a 20 euro. Gli amanti dei distillati troveranno nei chiostri delle Stelline distillerie da tutte le regioni d'Italia dislocate nei suggestivi chiostri del Palazzo delle Stelline, mentre nel giardino interno sarà luogo dedicato a chi ama abbinare i distillati alla voluttuosità del fumo: l'Area Fumoir dedicata al sigaro Toscano, altro simbolo della cultura italiana, dedicata a seminari e a degustazione degli aromi dei diversi sigari, accompagnati dalle grappe più affini. Nelle sessioni di degustazione (gratuite ma su prenotazione) si potranno scoprire anche l'abbinamento con i formaggi e i salumi ai distillati: dalle grappe giovani con formaggio erborinato, a quelle aromatiche - di Moscato o Gewurztraminer - con formaggio semistagionato o ancora invecchiate con formaggio affumicato. Tra i salumi il lardo di Colonnata sarà abbinato con le grappe giovani, mentre le grappe aromatiche vengono proposte alla pancetta cotta con mele. Ma anche cruditès: le grappe giovani ben si abbinano a crostacei e carne salada, quelle aromatiche esaltano il sapore delicato del branzino, per le invecchiate è il salmone a farlo da padrone. In programma anche sfiziose degustazioni di grappe e distillati con il cioccolato e la frutta candita. CaRo