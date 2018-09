Dazi, Trump pronto a imporre nuove tariffe alla Cina per 200 miliardi

Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi alla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari. Ad annunciare la notizia, il Wall Street Journal che cita fonti a conoscenza del dossier. L'annuncio sembra sia previsto fra oggi e domani e potrebbe essere una nuova doccia gelata con Pechino, specialmente in concomitanza con il nuovo round di negoziati fra i due Paesi.

Le tariffe saranno del 10% e non più del 25%, come previsto dall'amministrazione Usa. Come spiega Il Sole 24 Ore , la riduzione " mira a contenere l'impatto sui consumatori americani in vista della stagione di shopping natalizia e delle elezioni di midterm, dove i repubblicani lotteranno per mantenere il controllo del Congresso ". Oltre a questo, Trump avrebbe anche la possibilità di aumentare le tariffe qualora i negoziati dovessero andare male.

Certo è che, dopo questo annuncio, sembra difficile giungere a un accordo nel prossimo vertice del 27 e 28 settembre che si terrà a Washington. Le due delegazioni, una guidata dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin e l'altra dal vice premier cinese Liu He, si ritroveranno faccia a faccia dopo che la Cina aveva sperato in uno stop ai dazi almeno fino ai colloqui di settembre. Ma la decisione di Trump rischia di provocare anche la cancellazione dell'incontro.