Kabul, attacco al resort "Ci sono morti e ostaggi"

L'hotel Intercontinental nella zona verde di Kabul è sotto attacco. Alcuni terroristi hanno preso d'assalto l'albergo. Non è la prima volta: già in passato l'hotel era stato messo nel mirino. A quanto pare il commando ha operato in modo rapido usando un kamikaze per spianare la strada agli altri componenti della banda. L'uomo si è fatto epslodere all'ingresso consentendo così l'ingresso a quattro terroristi che hanno iniziato a sparare sugli ospiti.



Secondo quanto riporta la polizia ci sarebbero diverse vittime. L'iNtercontinental è un hotel a 5 stelle e di fatto con le sue 200 stanza ospita diversi stranieri. Nel 2011 la struttura ha già dovuto fare i conti con un attacco da parte dei talebani che uccisero 12 persone. Lo schema usato per l'attacco è stato lo stesso messo in atto oggi. Un kamikaze ha aperto la strada a nove uomini che andando in giro per l'hotel hanno aperto il fuoco sugli ospiti. L'attacco durò 5 ore lasciando una dozzina di persone senza vita. Intanto la Farnesina ha fatto sapere che nessun italiano al momento è coinvolto nell'attaco. I testimoni hanno raccontato scene terribili con "perosne gettate dalle finestre". La polizia con un elicottero poi è riuscita ad accedere dal tetto e ha ucciso due dei quattro componenti del commando.