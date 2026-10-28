Dal Cdm via libera alla legge di bilancio. Il “salvadanaio” per i neonati. Irpef al 33% fino a 55.000 euro. Flat tax sale a 100mila euro. Slitta il decreto bollette. Tutte le novità

Il Consiglio dei ministri ha esaminato e approvato il disegno di legge su “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029” e fra i provvedimenti all’ordine del giorno della riunione è stato inserito anche un decreto legge con disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore di famiglie e imprese. Si tratta di un decreto legislativo sulla riforma dell’artigianato e un altro sul riordino delle norme sui dehors.

La manovra “vale complessivamente circa 26 miliardi di euro”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, sottolineando che questa manovra mette “un altro tassello nella strategia di lungo e medio termine, ha una logica di legislatura. Sono molto soddisfatta della coerenza di tutto il cammino. Non abbiamo fatto promesse che non possiamo mantenere, non abbiamo dato risorse a pioggia”. La presidente del Consiglio ha confermato “tutti i provvedimenti amministrativi della precedente Manovra che sarebbero terminati alla fine di quest’anno, quindi un pacchetto di misure che da solo vale circa 9 miliardi di euro”.

Il governo, ha sottolineato Meloni, “ha scelto di far rinunciare allo Stato 21 miliardi che ora rimangono nelle tasche dei cittadini. Alziamo ancora di più lo scaglione, è un beneficio di 500 euro l’anno. Interveniamo anche sul regime forfettario degli autonomi”, con la flat tax fino a 100.000 euro. “Rendiamo strutturale” l’esenzione del bollo auto, “non è una mancetta. La misura è definitiva”, ci ha tenuto a sottolineare la premier nel suo intervento, smentendo gli allarmi della sinistra nelle scorse settimane. “A proposito di auto, una nota che si potrebbe definire di colore, introduciamo la possibilità per chi se ne vorrà avvalere di avere delle targhe personalizzate: ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. E qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere”, ha aggiunto.

Il savaldanaio per i nuovi nati e la soddisfazione della Calderone

Tra le misure è stato inserito il libretto previdenziale per i neonati, misura fortemente voluta da Giorgia Meloni e da Giancarlo Giorgetti, ossia una forma di versamento statale di benvenuto 100 euro per ogni nuovo nato, vincolati fino a 18 anni, che potranno essere implementati da genitori e parenti anno dopo anno.

A margine del CdM - a quanto si apprende - il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone ha espresso grande soddisfazione per l’introduzione del fondo “nuovi nati”, misura sulla quale ha lavorato in questi mesi insieme all’Inps per definirne la struttura. Il provvedimento è stato inserito nella legge di bilancio per il 2027 e approvato dall’Esecutivo Meloni.

Il fondo previdenziale prevede la creazione di un “salvadanaio” aperto presso l’Inps, al quale lo Stato verserà un contributo di 100 euro l’anno e fino ai 18 anni per ogni nuovo nato a partire dal 2027. Il Ministro Calderone ha definito il fondo un investimento sul futuro delle nuove generazioni e uno strumento ulteriore per favorire il risparmio, a cui potranno contribuire attraverso dei versamenti anche i familiari.

Le novità sul lavoro

“Da questa legge di bilancio non togliamo nulla rispetto a quanto fatto fino ad ora e aggiungiamo nuovi provvedimenti”, ha detto ancora la premier, ringraziando i ministri “per il lavoro di squadra, anche oggi l’approvazione della legge di bilancio è stata serena. Ringrazio su tutti i miei due vicepremier, Salvini e Tajani, e il ministro Giorgetti e il viceministro Leo, che si caricano più di tutti la responsabilità di far quadrare le tante richieste, aspettative e necessità”. Tra gli interventi confermati, la premier indica la super deduzione del costo del lavoro al 120 per cento per le nuove assunzioni, definita con la formula “più assumi meno paghi”, insieme alle agevolazioni per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno e alle misure per i settori agricolo e della pesca. “Confermiamo l’energy release per le imprese energivore, ne introduciamo uno specificatamente dedicato alle Pmi finanziato con 1 miliardo di euro” per dare “energia a prezzi più sostenibile per il nostro tessuto produttivo”, ha detto ancora.

In manovra è presente anche l’estensione “per la prima volta la cedolare secca ai negozi”, ha aggiunto la premier, annunciando tra le altre cose “la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, misura che premia la contrattazione collettiva fortemente richiesta dai sindacati, dalle parti sociali. Ha incentivato il rinnovo per oltre 4 milioni e 250mila lavoratori, circa mezzo milione in più rispetto alle stime iniziali, segno che ha efficacia”.

I climatizzatori nelle scuole

Il governo, ha proseguito Meloni, ha deciso “di utilizzare una parte della Nec parte energetica per dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. Con le risorse della Nec energia finanziamento anche l’efficientamento energetico delle università e quello degli ospedali. Sono misure operative immediatamente, cioè dal 2027, che è l’anno in cui si devono fare i bandi, per cui le risorse vengono erogate a partire dal 2028”. Inoltre, con questa manovra si è deciso “di dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore, per rendere più vivibili le nostre aule. Se in passato invece di dedicare le risorse per comprare i banchi a rotelle oggi staremmo meglio”.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso “soddisfazione per le misure contenute nella legge di bilancio, che accolgono le nostre richieste con riguardo agli interventi per l’edilizia scolastica, a partire dall’efficientamento energetico”. Questi ulteriori finanziamenti, ha aggiunto, “consentiranno di proseguire gli importanti investimenti avviati dal 2022, che costituiscono il più grande piano mai fatto per l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e funzionali per gli studenti e per tutto il personale scolastico. Anche gli interventi a favore dei giovani sono di particolare importanza, rappresentano una risposta concreta alle situazioni di disagio presenti nella nostra società”.

Il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato che la riduzione dell’Irpef “è un segnale importante che abbiamo voluto dare al ceto medio, che anche in questi momenti di crisi generale e internazionale soffre di più”. L’intera manovra, ha aggiunto il ministro degli Esteri, “dà credibilità al nostro Paese” e questo “significa che questo Paese è credibile e c’è un governo stabile che in cinque anni sta perseguendo un obiettivo”. Quando queste imprese vanno all’estero, ha aggiunto, “vedono che c’è dietro di loro un Paese credibile, che ha i conti in ordine e che ha una politica economica che va nella direzione di un’economia sociale di mercato, sono imprese che sono più forti”. La stessa stabilità, ha aggiunto, rende l’Italia più attrattiva per gli investimenti stranieri: “Questo significa dire agli investitori stranieri: venite in Italia, alle imprese straniere, venite in Italia che si può investire perché ci sono regole certe e c’è una politica che sostiene chi intraprende”.