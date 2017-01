Wikileaks: "Assange manterrà ciò che ha detto"

Julian Assange aveva promesso di costituirsi nel caso in cui Obama avesse concesso la grazia a Chelsea Manning, l'ex marine (Bradley Manning) che aveva trafugato i file da cui era partito lo scandalo Wikileaks. A tre giorni dalla fine del suo mandato Obama ha commutato la pena a Manning, che sarà libera da maggio. Ora tutti si chiedono: cosa farà Assange?

"Tutto ciò che (Assange) ha detto, lo manterrà", si legge sull’account Twitter di Wikileaks. È la risposta a una domanda posta da Raphael Satter, giornalista dell’Associated Press. "Non potremmo essere più chiari di così - si legge ancora su Twitter - Non chiedere altro". In un altro tweet Wikileaks sembra suggerire che il proprio fondatore voglia prendere in considerazione l’eventualità di un processo negli Stati Uniti: "Assange - si legge - è fiducioso di poter avere giustizia in un processo equo negli Stati Uniti", un evento che l’amministrazione Obama "aveva impedito".