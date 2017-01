Alfano: "Renzi si alleerà con FI se sarà necessario"

"Renzi si muove in una logica chiara in riferimento all'allenza con Forza Italia. Evitarla se possibile, farla se necessario". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano nell'intervista a Lucia Annunziata a In Mezzora rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi al Corriere della Sera e a Repubblica di oggi.

"La legge elettorale è diventato un po' un gioco degli specchi per prefigurare la prossima legislatura. È evidente che Berlusconi si prepara a governare con il Pd nella prossima legislatura. Il che dimostra che io non sono stato un traditore ma semplicemente ho capito prima. Renzi si muove in una logica chiara in riferimento all'allenza con Forza Italia. Evitarla se possibile, farla se necessario".

Sulle elezioni, Alfano ha spiegato che il governo Gentiloni "potrà andare avanti fino a che c'è il carburante , senza psicodrammi". "Questi primi 30 giorni hanno evidenziato cose positive" ha aggiunto il ministro. Ad ogni modo, ha proseguito, "ci affidiamo al presidente della repubblica".

"So parlare inglese". Dopo le polemiche successive alla sua nomina alla Farnesina e dopo l'intervento in inglese alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il ministro degli Esteri Angelino Alfanorivendica le sue capacità linguistiche. "Certo che all'Onu ho parlato in inglese", ha detto Alfano durante il programma 'In ½ orà di Rai Tre. "So parlare un inglese che mi è valso per decine di bilaterali e interventi pubblici che ho fatto", ha aggiunto, liquidando come "provincialismo italiano" le accuse di scarsa familiarità con la lingua che gli erano state rivolte nelle scorse settimane.