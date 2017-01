Antonio Tajani eletto presidente del Parlamento Ue

Al posto di Martin Schulz arriva uno dei fondatori di Forza Italia a ricoprire un ruolo chiave in Europa. Antonio Tajani è stato infatti eletto nuovo presidente del Parlamento Europeo.

Dopo tre fumate nere nell'Aula di Strasburgo, il candidato del Ppe ha ottenuto 351 voti, contro i 282 del dem Gianni Pittella dell'S&D.

Fedelissimo di Silvio Berlusconi e uomo forte di Forza Italia in Europa, da sempre si batte contro un'Ue fatta solo di "rigore e sacrifici", pur difendendo il ruolo di "garante di pace, benessere e tutela dei diritti umani". Sono passati 40 anni dall'ultima volta di un italiano presidente: Emilio Colombo occupò quella carica fra il 1977 e il 1979, ovvero prima che il Parlamento europeo venisse eletto con voto popolare.

"Quest'elezione mi riempie di gioia e di orgoglio come italiano e come presidente di Forza Italia", ha commentato Silvio Berlusconi facendo gli auguri al neopresidente, "Ad Antonio sono legato da amicizia e affetto sin dal 1994 quando fu con me uno dei cinque fondatori di Forza Italia. Da allora il suo impegno politico è sempre stato intenso, lineare, coerente e gli elettori lo hanno confermato ben quattro volte al Parlamento Europeo. Il suo lavoro in Europa, sia come eletto, sia nel periodo nel quale è stato indicato dal nostro governo come Commissario Europeo e vicepresidente della Commissione, gli è valsa una generale stima, anche al di fuori dei confini del nostro Paese e della nostra area politica".