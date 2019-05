Berlusconi: "Tornare alle elezioni e dare vita a un governo di centrodestra"

"Sforare il tetto del rapporto deficit-Pil per creare occupazione? Non credo che sia questa la via da seguire. Non credo che si debba andare oltre il 3% del deficit, considerando che il deficit fa aumentare sempre il debito pubblico. Sulla disoccupazione bisogna fare molto immediatamente, sostenendo l'economia e le imprese". A dirlo è Silvio Berlusconi ospite a Stasera Italia su Rete 4.

E dopo aver parlato di spread, il Cavaliere non può non commentare i continui scontri fra gli alleati di governo che in questi giorni sono più "nemici" che mai. "Sento come un dovere ripristinare il centrodestra" e "dare il cartellino rosso a questo governo" per poi "tornare alle elezioni e dare vita a un governo di centrodestra". Berlusconi evidenzia come tra Lega e M5S ci siano almeno "30 questioni" sulle quali la pensano in maniera opposta. "Non credo che si possa andare avanti. Sono questioni importanti, dalla flat tax alla castrazione chimica... non vanno d'accordo su niente. Credo sia impossibile che questo governo possa continuare a far male ancora all'Italia e agli italiani. Cancellerei tutte le norme varate da questo governo, meno qualcuna voluta dal ministro dell'Interno sulla difesa delle frontiere. Tutto il resto è da cancellare. Hanno trasformato la presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza".

Silvio Berlusconi, poi, ci ha tenuto anche a precisare che la telefonata con Matteo Salvini "è stata solo una telefonata di amicizia, per sapere le mie condizioni fisiche. Non abbiamo assolutamente parlato di politica. Ma di politica parlano tutti i giorni i nostri dirigenti, noi siamo insieme" con la Lega "in molte Regioni e amministrazioni locali. E credo perciò non ci sia alcuna difficoltà per discutere con la Lega del programma di governo futuro".

E dopo aver aperto alla Lega, Berlusconi parla delle elezioni europee del 26 maggio. "Sento il dovere di essere in campo per rimandare a casa questo governo che fa male all'Italia ed agli italiani e per cambiare l'Europa, per un'Europa diversa, capace di affrontare le sfide che arrivano dal mondo. Lo sento come un dovere", ha affermato. E prima di concludere ha ribadito di voler "avere successo nella prossima campagna elettorale, di dare il cartellino rosso a questo governo, di ritornare magari alle elezioni e di dare vita ad un nuovo esecutivo di centrodestra".

Sempre oggi, Berlusconi ha parlato del rapporto con Salvini in un'intervista al Canale 21, emittente televisiva napoletana. Il Cav non usa giri di parole: "Matteo Salvini? Quasi recuperato. Credo abbia capito che restando in questo governo e occupandosi solo di frontiere e sicurezza, tutto il resto va nelle mani dei 5 Stelle. Ha compreso che ci sono circa 30 questioni di disaccordo totale tra i 5 Stelle e la Lega. Dovrebbe sapere che restando in questo governo dannoso la Lega sarà responsabile di questo male e potrebbe perdere molti elettori. Credo che avrà capito (Matteo Salvini, ndr) - dice il Cavaliere - che può tornare a lavorare con noi, ad un governo di centrodestra".