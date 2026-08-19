Ft: “Iran pronto a colpire basi Usa in Europa in caso di escalation”. E avverte i Paesi del Golfo: “Non aiutate gli Stati Uniti”

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’imposizione di un embargo commerciale a tempo indeterminato nei confronti dell’Iran. Per il ministero degli Esteri, Teheran sta “minando la pace e la sicurezza regionali e internazionali”. Lo riferisce Al Jazeera. L’annuncio fa seguito a una precedente dichiarazione del ministero della Difesa, secondo cui sarebbero stati rilevati due missili balistici lanciati dall’Iran verso gli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero degli Esteri iraniano ha respinto le accuse, definendole infondate e affermando che l’incidente e un’operazione sotto falsa bandiera. In un’intervista ad Al Jazeera, il generale in pensione Mark Kimmitt, ex sottosegretario di Stato americano, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti sono il principale fornitore di beni importati all’Iran, superando Cina e Turchia, e che un terzo delle importazioni iraniane proviene da questi Paesi. Per lui potrebbe essere “persino piu significativo dell’embargo imposto dagli Stati Uniti” e ha avvertito che l’Iran “potrebbe entrare in guerra con gli Emirati Arabi Uniti a causa di questo”.