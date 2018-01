Boschi paracadutata a Bolzano. L'ira dei partiti locali: "Errore capitale"

"È un errore capitale" , sbotta con l'Ansa l'ex segretario della Svp Siegfried Brugge. La conferma è arrivata nel cuore della notte. Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, è candidata alla Camera nel collegio Bolzano-Bassa Atesina. La notizia non è stata presa affatto bene dalle forze locali che hanno espresso la propria perplessità.

Alle elezioni del 4 marzo nel collegio uninominale di Bolzano-Bassa Atesina ci sarà l'atteso confronto con Michaela Biancofiore. La presentazione della Boschi nel capoluogo altoatesino avrebbe dovuto tenersi ieri, ma è stata posticipata a lunedì pomeriggio. Tuttavia, dalla segreteria del Pd dell'Alto Adige, non è stato confermato ancora niente. In Trentino Alto Adige ci sono forti perplessità sulla candidature imposte da Matteo Renzi al termine di un'infuocata direzione che ha visto la minoranza prendere e andarsene via senza nemmeno votare. Se infatti a Palazzo Madama il sostegno a Gianclaudio Bressa è stato accolto bene, il paracadute per la Boschi a Montecitorio ha scatenato forti mal di pancia. Anche perché, ancora nell'ottobre del 2014, aveva chiesto l'abolizione delle autonomie speciali.