CasaPound alla Lega: "Governo con Salvini"

Casapound guarda già agli scenari post voto e di fatto manda un messaggio chiaro alla Lega di Matteo Salvini. "Se ci fosse la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea e che blocca l'immigrazione, i tre punti principali del nostro programma, siamo pronti a sostenerlo", ha affermato a 24Mattino su Radio 24 Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound. Poi il mvimento di estrema destra spiega anche le condizioni per dare il proprio appoggio ad un esecutivo guidato da Salvini: "ovrebbe essere un governo che non ha Tajani premier e Brunetta all'economia, ma sarebbe un governo che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai all'economia. Noi - sostiene Di Stefano - siamo pronti a sostenere esternamente, ovviamente la fiducia è una delle prassi per far nascere il governo, però, poi sarebbe un appoggio esterno. Non vogliamo ministeri, non vogliamo sottosegretariati".



E a CasaPound risponde proprio il leader della Lega, Salvini: "Mi occupo della Lega e del centrodestra, lavoro perchè gli italiani scelgano un governo di centrodestra a guida leghista. Tutto quello che accade fuori non mi interessa. Non vedo l’ora di essere messo alla prova, poi il 5 marzo sarò pronto ad incontrare tutti". E sugli scontri nel weekend ha affermato: "È una campagna elettorale surreale, c’è qualcuno che non avendo idee per il futuro è un mese che va in piazza a combattere il fascismo, che non c’è, a combattere il razzismo, che non c’è".