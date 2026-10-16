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Cronache

Traffico aereo fortemente rallentato in Italia per anomalie alla rete dati. L’Enav precisa: “Non è un attacco hacker”

L’Ente comunica che è stata individuata l’origine delle anomalie nella rete di trasmissione dati. “Al lavoro per ripristinare piena operatività”

Federico Garau
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Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull’intero territorio nazionale. “A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l’Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità digestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano”.

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