D'Alema: "Il Pd ha un obiettivo Schiacciare noi di Leu"

Massimo D'Alema mette nel mirino Emma Bonino e critica la sua scelta di apparentamento con il Pd in coalizione: "Questa legge è un obbrobrio, lo ha detto anche Emma

Bonino, salvo che poi cercherà voti per quelli che la legge elettorale l'hanno fatta. Mi dispiace per Emma, che stimo e rispetto, siamo anche amici, ma la sua è stata una scelta che io fatico a capire", ha affermato. Poi attacca di rettamente il Pd di Renzi: "Il ragionamento secondo cui noi sottraiamo voti al Pd non ha nessun fondamento", spiega a In Mezz'ora di Lucia Annunziata.



"Un pezzo dell'elettorale di centrosinistra, piuttosto che votare Pd preferisce non andare a votare e noi vogliamo riportare in campo quegli elettori - aggiunge -. Non siamo noi quelli che hanno diviso, perché quel popolo era già stato diviso". "L'ossessione del Pd con cui si è aperta questa campagna elettorale non è 'battiamo la destra' ma 'schiacciamo Liberi e Uguali'". Infine spiega anche come la scelta di Gori in Lomabrdia da parte dem abbia cambiato i rapporti con Leu: "La candidatura di Giorgio Gori in Lombardia è stata imposta senza un confronto, senza le primarie e ha creato un clima negativo. Nel Lazio la personalità di Zingaretti, il programma di Zingaretti e la sua attenzione verso la sinistra hanno facilitato un accordo che invece in Lombardia i nostri militanti della regione non hanno ritenuto possibile".