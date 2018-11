Elena Santarelli si commuove a Domenica In

Elena Santarelli lascia spazio alle lacrime. La showgril ai microfoni di Domenica In di fatto non nasconde il suo dolore per la malattia del figlio. E a Mara Venier racconta le cure che sta affrontando il suo piccolo Giacomo: "Sta bene ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite. Ilmodo di reagire di Giacomo è stupendo e la ricerca ha fatto passi da giganti. E’ un percorso abbastanza lungo".

Parole che lasciano intravedere tutta la forza di questa mamma che cerca di tramettere al figlio la tenacia per combattere la più dura tra le battaglie. Poi aggiunge: "Io non sono una super mamma, siamo tutte super mamma in tutti gli ospedali, in tutti i reparti. Io faccio quello che farebbero tutte le mamme al mio posto". Poi parla della vita quotidiana del piccolo Giacomo: "Continua ad andare a scuola e continuo a metterlo in castigo. Tutto è rimasto come prima. Giacomo va in una scuola dove sono tutti vaccinati, il che è importante perché sono bambini immuno depressi. Dunque Giacomo, se i valori del sangue lo consentono, fa tutto quello che può fare". Infine dopo aver ascoltato alcuni messaggi di affetto da parte della madre e di Alessia Marcuzzi, la Santarelli si lascia andare alla commozione: "Non li voglio sentire i complimenti...".