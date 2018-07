Fondi Lega, Salvini da Mattarella. Il Colle "Nessun riferimento a giudici"

"Utile, positivo e costruttivo" . Matteo Salvini esce soddisfatto dal Quirinale dopo il faccia a faccia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I due sono stati al tavolo per oltre mezz'ora e hanno parlato di lotta all'immigrazione e contrasto alla criminalità organizzate, due politiche che il Viminale a guida leghista sta portando avanti con decisione. L'incontro era stato chiesto dal ministro degli Interni dopo la sentenza della Cassazione che, di fatto, sguinzaglia i pm di Genova alla ricerca dei fondi del Carroccio. Al termine del faccia a faccia, però, il Colle ha subito fatto sapere che "non si è parlato di giudici" .

Un colloquio definito "molto cordiale" , incentrato sulle tematiche del ministero dell'Interno. Fonti vicine al Quirinale non si sbottonano troppo sull'incontro, avvenuto oggi intorno a mezzogiorno, tra Mattarella e Salvini. "Immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi e Libia sono stati i temi al centro del colloquio - fanno sapere dal Colle - mentre, come previsto fin da sabato, non si sarebbero affrontati temi legati ai procedimenti giudiziari in corso e all'operato della magistratura" . Nessun accenno, dunque, alla decisione della Cassazione di dare il via libera ai pm di Genova di estendere la "confisca diretta" di quasi 49 milioni di euro, anche alle somme "affluite in un momento successivo alla data di esecuzione del decreto di sequestro del 4 settembre 2017" sui conti e depositi riferibili al Carroccio. E tantomeno hanno parlato dell'aspra polemica tra i leghisti e la magistratura che è scoppiata dopo la sentenza della Suprema Corte. Eppure, ancora ieri sera, Salvini ribadiva che . "se (i giudici, ndr) pensano di mettermi paura, hanno sbagliato soggetto" .