Italiani contrari all'accoglienza: il 34% vuole cacciare gli stranieri

I numeri non mentono. Gli italiani ne hanno le tasche piene. E, se potessero, rimanderebbero a casa tutti gli stranieri. A dimostrarlo è un sondaggio che Antonio Noto ha elaborato in esclusiva per il Giorno. Se da una parte solo "solo il 3% si sente 'fascista' e appena il 7% si autodefinisce 'razzista'" , dall'altra ben il 34% sarebbe disposto a espellere tutti gli extracomunitari "da un giorno all'altro" . Non solo. "Il 32% - si legge - afferma che non vorrebbe mai entrare in contatto con loro, sia in ambito lavorativo che nella sfera delle amicizie" .

Ormai è sin troppo chiaro. Il dossier immigrazione avrà un peso preponderante sulle elezioni politiche del 4 marzo. La sinistra ha tirato troppo la corda accogliendo indiscriminatamente chiunque sbarcasse sulle coste italiane. Ormai l'emergenza è insostenibile e, sebbene il ministro dell'Interno Marco Minniti abbia provato a fermare gli sbarchi, le conseguenze di pessime politiche migratorie improntate sul buonismo e l'accoglienza pesano sulle spalle degli italiani. Che, pur manifestando "una sorta di avversione" per il fascismo, non si fanno più problemi nel manifestare insofferenza nei confronti degli immigrati.