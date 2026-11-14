Kiev: “Gli Usa propongono la cessione del Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato”. Zelensky: “Chiederò agli ucraini che cosa ne pensano”

Il Donbass in cambio dell’adesione alla Nato: questa ipotesi torna concreta in queste ore all’interno del delicato negoziato tra Washington e Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti hanno prospettato a Kiev una soluzione che passa per la rinuncia a territori ucraini. Un’opzione che potrebbe essere sottoposta al vaglio dell’opinione pubblica ucraina qualora gli alleati occidentali offrissero impegni concreti. “Non ho il diritto di farlo a mia discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione”, ha dichiarato Zelensky.

Il 10 novembre, in un’intervista all’emittente danese DR Nyheder, Zelensky aveva spiegato di aver chiesto agli interlocutori americani se le garanzie prospettate comprendessero l’adesione alla Nato. Washington aveva invece parlato di un sistema di protezione simile a quello atlantico, senza chiarirne gli ingranaggi. Secondo quanto riferito da Reuters lo stesso giorno, gli americani ritenevano possibile individuare un compromesso territoriale. Un alto funzionario ucraino aveva tuttavia negato che Kiev fosse pronta ad accettare simili concessioni.

Zelensky aveva già sottolineato nei giorni scorsi che la rinuncia al Donbass non rappresenterebbe necessariamente la fine delle ambizioni territoriali di Vladimir Putin. A gettare benzina sul fuoco, ieri, le indiscrezioni della Bild sui desiderata di Mosca, poi smentite parzialmente da Dimitry Peskov. Secondo il quotidiano tedesco, i negoziatori americani avrebbero chiesto a Kiev se fosse disposta a ritirare le proprie truppe dal Donbass in cambio dell’ingresso nell’Alleanza Atlantica.

Zelensky avrebbe indicato alcune condizioni imprescindibili: garanzie di difesa sul modello dell’articolo 5 della Nato, sostegno finanziario e militare duraturo alle forze armate ucraine e aiuti per la ricostruzione. Il presidente avrebbe inoltre chiarito di non voler assumere autonomamente una decisione di questa portata, rimettendo la questione alla popolazione ucraina.

Un altro elemento resta centrale: anche nell’eventualità di un ritiro delle truppe ucraine, Kiev non sarebbe disposta a riconoscere formalmente come russe le regioni occupate da Mosca. Una distinzione fondamentale sul piano del diritto internazionale, perché separerebbe l’eventuale rinuncia al controllo militare dal riconoscimento della sovranità russa.

Nel frattempo, il coinvolgimento europeo è diventato un ulteriore terreno di confronto. Ieri gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno comunicato a Zelensky che i rappresentanti europei, Italia compresa, sarebbero stati invitati alla successiva tornata negoziale, sebbene Mosca non avesse ancora confermato tale partecipazione.