Innovare, la sfida di Prometeo. L’evento del Giornale a Milano

Intelligenza artificiale, algoritmi, semiconduttori e infrastrutture digitali stanno trasformando l’economia, ridisegnando gli equilibri geopolitici e cambiando la nostra vita quotidiana. Ma chi governa davvero questa rivoluzione tecnologica? E quali opportunità e rischi porta con sé? Se ne discuterà lunedì 16 novembre, dalle 9.30 alle 13, alla Fondazione Feltrinelli di Milano, in occasione di “Innovare, la sfida di Prometeo”, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Un confronto tra protagonisti del mondo industriale, tecnologico e accademico sulle grandi sfide dell’innovazione e sul futuro della nostra società.

Ad aprire i lavori sarà Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, dando il via a una mattinata che metterà al centro una delle questioni decisive del nostro tempo: l’innovazione è ancora uno strumento nelle mani dell’uomo oppure sta diventando una forza capace di condizionare le scelte?

Il primo confronto, “Il fuoco che non si vede”, entrerà nel cuore della nuova economia digitale. Perché oggi la ricchezza non si misura soltanto in fabbriche, macchinari e infrastrutture materiali. Il vero potere passa sempre più attraverso i dati, il cloud, l’intelligenza artificiale e la capacità di trasformare la tecnologia in produttività. A discuterne saranno i rappresentanti di Eni, Ferrovie dello Stato e Terna, in una tavola rotonda moderata da Hoara Borselli. Sullo sfondo, una sfida che coinvolge direttamente la competitività italiana: come accelerare l’innovazione senza perdere autonomia strategica? E quale ruolo possono giocare i grandi gruppi industriali nella costruzione di un Paese più moderno e tecnologicamente indipendente?

Poi il racconto farà un salto indietro nel tempo, quando la rivoluzione digitale aveva ancora la forma di pochi pixel che si muovevano su uno schermo. “In principio fu Space Invaders” è il titolo dell’intervista a Emilio Cozzi, studioso e divulgatore scientifico, dedicata a un protagonista spesso dimenticato del progresso tecnologico: il videogioco. Prima ancora che l’intelligenza artificiale diventasse il centro del dibattito pubblico, erano proprio i videogame a chiedere processori più veloci, memorie più potenti e capacità di calcolo sempre maggiori. Quello che sembrava soltanto intrattenimento si è trasformato in un laboratorio capace di anticipare tecnologie oggi fondamentali per l’intera economia digitale.

Ma il futuro non dipende soltanto da chi inventa. Dipende anche da chi controlla le risorse necessarie a trasformare le idee in realtà. Ed è qui che la questione diventa geopolitica. “Chi possiede il fuoco” porterà il confronto sul terreno della competizione globale per semiconduttori, terre rare, energia e materie prime critiche. Taiwan, Cina, Stati Uniti ed Europa sono protagonisti di una partita che vale molto più della supremazia tecnologica: riguarda la sicurezza economica, l’indipendenza industriale e il potere delle nazioni. Ne discuteranno Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, ed Edoardo degli Innocenti, CEO e co-founder di B3YOND e Chief Innovation Officer di Kama Sport. A moderare sarà Stefano Zurlo. La domanda è inevitabile: che cosa accade quando il progresso di un Paese dipende da risorse e tecnologie controllate da altri?

Infine, spazio a uno dei paradossi più sorprendenti della rivoluzione digitale. “L’innovazione che si mangia da sola” sarà il tema dell’intervista a Angelo Moratti, fondatore e presidente di Angel Capital Management. L’intelligenza artificiale sta assorbendo quantità crescenti di chip avanzati, capacità produttiva e risorse, al punto da poter rallentare lo sviluppo di altre tecnologie di uso quotidiano. Persino gli smartphone del futuro potrebbero risentire della corsa globale all’AI. Una contraddizione che apre interrogativi più profondi: il progresso è davvero sempre lineare? E soprattutto, come evitare che la corsa all’innovazione finisca per sacrificare proprio i bisogni dell’uomo?

L’evento, che vedrà la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Ferrovie dello Stato, Renexia e Terna in qualità di sponsor, sarà così l’occasione per guardare oltre l’entusiasmo e le paure che accompagnano ogni grande trasformazione tecnologica.

Perché il mito di Prometeo, a distanza di millenni, continua a parlarci. Il fuoco può illuminare, scaldare e costruire. Ma può anche distruggere. La differenza non sta nella sua potenza, bensì nella capacità di chi lo utilizza di comprenderne le conseguenze.

È questa la sfida che accompagnerà l’incontro milanese: non soltanto innovare, ma decidere quale futuro vogliamo costruire attraverso l’innovazione.

Il fuoco è di nuovo nelle mani dell’uomo. Ora bisogna dimostrare di saperlo governare.