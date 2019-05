"Il killer della balestra" e 5 morti senza nome: la Germania ha paura

Una balestra e cinque morti. Due località diverse. E l'ipotesi di un serial killer con la balestra che sta colpendo in Germania. Cinque persone uccise dallo stesso tipo di arma, peraltro estremamente inusuale come appunto una balestra. Dopo la scoperta nel fine settimana di tre corpi, un uomo di 53 anni e due donne, rispettivamente di 33 e 30 anni, in una piccola pensione in una località vicino a Passau, in Baviera, ieri sono stati trovati in un appartamento a Wittingen, in Bassa Sassonia, altri due cadaveri, apparentemente uccisi nello stesso modo. Questa volta si tratta di due donne, come reso noto dalla polizia locale. Non si sa molto di più per il momento, se non fosse per quel particolare inquietante: i corpi delle due donne giacevano nell'appartamento di una delle prime tre vittime.

L'identità delle vittime e i possibili collegamenti tra i due fatti sono al momento all'esame degli inquirenti. I corpi dei tre erano trafitti da frecce. Colpiti alla testa e al petto più volte. L'uomo e la 33enne erano sdraiati sul letto, mano nella mano, la 30enne supina per terra. A detta della stessa polizia, non è chiaro che relazione vi fosse tra i tre. A quanto riferito dalla Procura, la coppia era stata registrata ad Altenkirchen, un comune della Renania Palatinato. È caccia a un testimone, un passante: qualcuno che possa raccontare dettagli in più. Ma, attualmente, il mistero è totale.

Escono via via piccoli particolari. Un cliente dell'hotel ha dichiarato al quotidiano Passauer Neue Presse che la nottata era passata «completamente tranquilla». Nessun rumore sospetto dunque, nessuna lite. A trovare i corpi il personale dell'albergo. I cadaveri sono stati scoperti la mattina di sabato, quando l'addetta alle pulizie è entrata per mettere in ordine la camera. È stata proprio la dipendente dell'hotel a trovare i tre corpi e allertare le autorità. Il trio era nella stanza da venerdì, ma aveva portato con sé solo l'attrezzatura per cacciare e non aveva bagagli.

Ascoltati dagli inquirenti, il personale di servizio e gli altri ospiti della struttura hanno riferito di non aver udito alcun rumore dalla stanza numero 20. Non è possibile, al momento, determinare se sia stato omicidio-suicidio o se sia intervenuto sulla scena qualcun altro. Le indagini del caso sono orientate proprio sulla verifica di tracce di estranei sulla scena del crimine.

Nella stanza dell'hotel sono state trovate le due balestre, e una terza è stata scoperta in una borsa. Il direttore dell'albergo ha però aggiunto che i tre morti, tutti tedeschi, avevano prenotato per tre notti, senza prima colazione. La loro stanza aveva un letto matrimoniale e un letto singolo. Un altro cliente dell'albergo ha detto poi che l'uomo aveva una lunga barba bianca a che le donne vestivano di nero e li ha descritti come «strani».

Intanto la polizia ha sequestrato un pick-up bianco parcheggiato fuori dall'albergo. Oggi verrà avviata l'autopsia dei primi tre morti, i cui risultati sono attesi per oggi. «Le circostanze esatte dell'omicidio così come le identità delle due donne attualmente del tutto ignote», affermano le forze di polizia che indagano sul caso. Per la legge tedesca, le balestre possono essere liberamente acquistate a partire dai 18 anni di età e nel Paese sarebbero circa 3mila le persone che praticano il tiro con la balestra. Un portavoce del ministero dell'Interno bavarese ha spiegato che «l'acquisizione e il possesso così come la conduzione delle balestre sono senza permesso in base alla legge sulle armi».