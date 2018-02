Lombardia, Fontana stacca di 6 punti Gori

Prosegue la corsa di Attilio Fontana verso la presidenza della Regione Lombardia. Il candidato del centrodestra è in testa nei sondaggi e continua a guadagnare terreno sul candidato del centrosinistra, Giorgio Gori. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per ilCorriere, Fontana adesso è al 41 per cento. Dietro c'è il sindaco di Bergamo con il 35 per cento. Nel 2013 Maroni raggiunse il 43 per cento dei consensi e adesso il candidato del centrodestra potrebbe toccare la stessa quota.



Il candidato del Movimento Cinque Stelle, Violi, è al 15 per cento, contro il 14 raggiunto dal candidato grillino nel 2013. È allarme rosso invece per Liberi e Uguali: Rosati infatti è al 4 per cento e difificilmente riuscirà ad alzare l'asticella nelle intenzioni di voto. Insomma a quanto pare la partita della Lombardia è già scritta e Fontana potrebbe portare a casa la vittoria senza particolari problemi. Per quanto riguarda le coalizioni, in Lombardia il centrodestra unito raccoglie il 41,7 per cento mentre il centrosinistra arranca e si attesta al 32,5 per cento. Il Movimento Cinque Stelle invece raccoglie il 18,9 per cento. E il vento in poppa di Fontana potrebbe anche favorire il centrodestra nelle politiche. Anche su questo fronte Pagnoncelli segnala la crescita del campo moderato.