Sciopero generale, tensioni tra manifestanti e polizia a Torino. A Napoli bruciato uno striscione con Giorgia Meloni

Costo della vita, diritto allo studio, affitti insostenibili, pressione fiscale. Sono i temi che stamattina hanno spinto centinaia di giovani a scendere in piazza a Bari nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. I ragazzi - universitari e studenti delle scuole, ricercatori e giovani lavoratori - si sono radunati in piazza Umberto prima di partire in corteo perché “crediamo che il costo della vita sia diventato insostenibile e vogliamo essere ascoltati”. “Non ce la facciamo più a pagare costi insostenibili per scuola e università senza neanche avere prospettive future - spiega Gennaro Cifinnelli, presidente di Zona Franka - crediamo che siano necessarie riforme profonde nella ricerca, nell’istruzione, nel mondo del lavoro, oltre a investimenti nello sviluppo”. Il dito dei ragazzi è puntato anche contro la spesa bellica dello Stato: “Ci hanno detto per anni che non c’erano soldi per l’istruzione e il diritto allo studio, poi abbiamo visto che queste risorse sono state spostate sulle armi - prosegue Francesco Catalano, coordinatore dell’Unione universitari di Bari -. Quanto alla Manovra, non è a sostegno dei giovani ma forse dei giovani banchieri - ironizza -. Non siamo soddisfatti, servono investimenti strutturali per le borse di studio e un biglietto unico regionale per i trasporti”. Ilaria Corriero, responsabile organizzativa dell’Unione degli studenti di Bari, conclude spiegando che “protestiamo perché siamo parte di una società che viene ignorata, chiediamo ascolto, che le nostre scuole siano attenzionate mentre ora spesso cadono a pezzi e i trasporti non funzionano. Siamo qui, siamo tanti e diciamo che non ci fermiamo perché siamo stanchi di essere ignorati”.