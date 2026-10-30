Sciopero generale, tensioni tra manifestanti e polizia a Torino. A Napoli bruciato uno striscione con Giorgia Meloni

Entra nel vivo lo sciopero generale indetto dall’Usb, con manifestazioni e presidi in oltre 50 città italiane. A Torino si registrano momenti di tensione tra militanti di Askatasuna e polizia in via Po, mentre oltre mille studenti, docenti e lavoratori sono scesi in strada. A Napoli la stazione Garibaldi della Linea 1 della metropolitana è stata chiusa per ragioni di ordine pubblico. A Bologna gli studenti hanno bloccato gli ingressi di diversi istituti superiori e a Trieste circa 500 manifestanti si sono radunati davanti al porto. Massima attenzione anche a Milano, dove i cortei si dirigono verso la periferia nord-est e resta il rischio di un tentativo di bloccare la Tangenziale Est. A Roma sono attese circa 20mila persone alla manifestazione partita dalla zona della stazione Termini.
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Sciopero a Bari: "Ascoltateci, vogliamo soldi per l'istruzione"
Costo della vita, diritto allo studio, affitti insostenibili, pressione fiscale. Sono i temi che stamattina hanno spinto centinaia di giovani a scendere in piazza a Bari nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. I ragazzi - universitari e studenti delle scuole, ricercatori e giovani lavoratori - si sono radunati in piazza Umberto prima di partire in corteo perché “crediamo che il costo della vita sia diventato insostenibile e vogliamo essere ascoltati”. “Non ce la facciamo più a pagare costi insostenibili per scuola e università senza neanche avere prospettive future - spiega Gennaro Cifinnelli, presidente di Zona Franka - crediamo che siano necessarie riforme profonde nella ricerca, nell’istruzione, nel mondo del lavoro, oltre a investimenti nello sviluppo”. Il dito dei ragazzi è puntato anche contro la spesa bellica dello Stato: “Ci hanno detto per anni che non c’erano soldi per l’istruzione e il diritto allo studio, poi abbiamo visto che queste risorse sono state spostate sulle armi - prosegue Francesco Catalano, coordinatore dell’Unione universitari di Bari -. Quanto alla Manovra, non è a sostegno dei giovani ma forse dei giovani banchieri - ironizza -. Non siamo soddisfatti, servono investimenti strutturali per le borse di studio e un biglietto unico regionale per i trasporti”. Ilaria Corriero, responsabile organizzativa dell’Unione degli studenti di Bari, conclude spiegando che “protestiamo perché siamo parte di una società che viene ignorata, chiediamo ascolto, che le nostre scuole siano attenzionate mentre ora spesso cadono a pezzi e i trasporti non funzionano. Siamo qui, siamo tanti e diciamo che non ci fermiamo perché siamo stanchi di essere ignorati”.
Sciopero ad Ancona, in piazza dagli studenti ai portuali
“Se manifestare è un reato, siamo tutti nemici dello Stato”. È il coro cantato dagli studenti arrivati in piazza Ugo Bassi, ad Ancona, per partecipare allo sciopero generale convocato dal sindacato Usb contro il carovita. “Le monde est a nous”, il mondo è nostro: la citazione del film del 1995 di Mathieu Kassovitz campeggia sullo striscione sorretto degli studenti. Il corteo attraverserà le strade del centro per chiudersi in piazza Stamira. In piazza anche i Centri sociali delle Marche e l’Unione portuali autonomi dorici (Upad) che aderisce allo sciopero dei lavoratori dei porti. “Non è solo uno sciopero contro il carovita. - ha detto all’ANSA Marco Bini, membro dell’esecutivo regionale confederale Usb - Oggi è uno sciopero internazionale in 113 porti nel mondo, i portuali si rifiuteranno e si rifiutano di caricare e scaricare armi, è solidarietà internazionale fra i popoli. Per quanto riguarda il carovita ormai siamo alla fine, è iniziato da tempo ma adesso è peggiorato e il governo ha deciso di prepararsi a fare la guerra. Questa è una cosa inaccettabile, insopportabile e fuori da tutti i dettami costituzionali. Siamo stanchi e oggi siamo qui per ribadire che il governo deve andare a casa subito”.
In Toscana manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia
In Toscana manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali comuni questa mattina in occasione dello sciopero generale indetto dall’Usb contro la guerra e il carovita. A Firenze il corteo, a cui partecipano moltissimi studenti, partirà dalla Fortezza da basso. Fin dalle 6 di questa mattina a Livorno i manifestanti sono in presidio a Ponte Genova, nella zona porto. Anche a Carrara presidi davanti al porto. Studenti e lavoratori hanno già iniziato a sfilare in migliaia a Pisa, Pistoia, Grosseto, Viareggio. Al momento la situazione è ovunque tranquilla.
A Padova bruciata immagine di Valditara
Una foto del ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara è stata data alle fiamme stamani a Padova da alcuni partecipanti al corteo di protesta in occasione dello sciopero nazionale. I manifestanti - alcune migliaia - si sono mossi in corteo tra il palazzo del Bo e la Basilica di Sant’Antonio. Non si registrano al momento incidenti. La testa della manifestazione, composta dalla comunità studentesca, denuncia lo stato delle scuole e in generale dell’istruzione. “Vogliamo soldi all’istruzione, e se non ce li date ce li veniamo a prendere”, uno degli slogan.
A Napoli il corteo devia e si dirige verso Stazione Centrale
A Napoli c’è stata una deviazione del corteo rispetto a quello che doveva essere il percorso originale: i manifestanti dovevano passare per corso Garibaldi per poi raggiungere via Marina, invece si stanno muovendo in direzione della stazione centrale al coro di “blocchiamo tutto”. Diverse camionette blindate presidiano l’ingresso principale della stazione, sono stati chiusi preventivamente gli accessi laterali.
Milano, partita manifestazione da piazza Duca d'Aosta
“Stop carovita, no alla guerra, no al riarmo. Abbassate prezzi alle armi e alzate i salari”. E’ quanto si legge sullo striscione in testa al corteo, organizzato dalla sigla sindacale Usb e a cui hanno aderito i lavoratori del settore pubblico e privato, che è partito da piazza Duca d’Aosta a Milano. Tantissimi i partecipanti che si stanno muovendo verso Piazza Durante per incontrarsi con il corteo degli studenti partito da Piazzale Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico.
Bruciata l'immagine della premier Meloni a Napoli
Durante il corteo in corso a Napoli, diretto alla Stazione centrale, è stato bruciato uno striscione raffigurante la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, divise nello striscione da mister Monopoli. Gli autori hanno compiuto il gesto a volto coperto.
A Torino momenti di tensione con la polizia
Brevi momenti di tensione ma senza conseguenze a Torino tra manifestanti e polizia. È accaduto poco fa in via Po angolo via Rossini, dove una squadra della polizia è rimasta bloccata tra due cortei, quello degli studenti universitari che arrivavano dal Campus Einaudi occupato e quello partito da Palazzo Nuovo che stava percorrendo via Roma. Qualche attimo di tensione, qualche spintonamento, poi i poliziotti sono stati fatti spostare in una via laterale e il corteo è ripartito unito.
A Roma anche in zona Piramide parte il corteo
Sono centinaia gli studenti riuniti davanti alla stazione Ostiense, a Piramide, da dove stanno partendo per riunirsi al corteo principale in occasione dello sciopero generale a Roma. I giovani intonano cori e portano cartelli e striscioni.
Venezia, centinaia di studenti in centro storico
Alcune centinaia di studenti si sono riuniti stamani in Campo Santa Margherita, nel centro storico di Venezia, per una delle manifestazioni in programma oggi in Veneto nell’ambito dello sciopero generale, assieme a quello proclamato da Usb a livello nazionale. Un’altra manifestazione con corteo degli studenti è stata organizzata in terraferma, a Mestre. Altre iniziativa stanno partendo a Padova, Verona, Vicenza e Schio (Vicenza). Non si registrano al momento tensioni, ma molta partecipazione dei giovani.
Anche a Genova iniziati i cortei
Doppio concentramento questa mattina a Genova per lo sciopero generale indetto da Usb contro il carovita. I lavoratori del porto si sono dati appuntamento alle 9.30 al Varco Albertazzi, mentre alle 10 le altre categorie si radunano in piazza Acquaverde, davanti alla stazione di Piazza Principe. I due gruppi sono quindi attesi intorno alle 12 per il ricongiungimento e la partenza del corteo diretto verso il centro cittadino, con possibili ripercussioni sulla viabilità. Alla mobilitazione hanno aderito anche Avs, Rifondazione Comunista e Music For Peace. Coinvolti nello sciopero anche i lavoratori del pubblico e del privato, compresi scuola e sanità. Per i trasporti, nonostante la conferma della protesta da parte di Usb, è in vigore la precettazione disposta dal ministro Matteo Salvini, con possibili disagi circoscritti. “La precettazione di Salvini non ci interessa - ha commentato il responsabile di Usb Porti e Calpa José Nivoi -, lui non ha capito che si va fino in fondo adesso, bisogna che si occupi dei trasporti e non della propaganda politica, non c’è un treno in orario, in porto non c’è niente in orario. Che faccia il suo lavoro o che si dimetta”. Sulle ragioni dello sciopero ha detto: “Meloni ha aggravato la situazione perché sta andando verso l’aumento della repressione invece di pensare ai salari dei lavoratori, al caro benzina e al fatto che non ci sono case in Italia per chi è sotto la soglia di povertà, e parliamo di 5,4 milioni di lavoratori”. “Oggi - ha concluso - bloccheremo tutto, poi partiremo in corteo perché il porto è casa nostra”.
Torino, un migliaio in corteo partito da Palazzo Nuovo
Oltre un migliaio di studenti delle scuole superiori e universitari, insieme a docenti e personale Ata, sono partiti questa mattina da Palazzo Nuovo, a Torino, in centro e sede delle facoltà umanistiche, per raggiungere piazza Palazzo di Città e unirsi ai lavoratori in occasione dello sciopero generale. In testa al corteo lo striscione ‘Da Nord a Sud: studenti e lavoratori uniti. La guerra non la paghiamo’. Un altro corteo sta per partire dal Campus universitario Einaudi occupato da lunedì. Lo spezzone studentesco si è mosso intorno alle 9.20 dalla sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. In corteo striscioni e bandiere di Cambiare Rotta, Osa, Usb e Cub. Davanti all’ingresso di Palazzo Nuovo è stato appeso uno striscione con la scritta “Università contro la guerra”. “Oggi è una giornata storica perché per anni hanno provato a dividere studenti, docenti e personale Ata - spiega un portavoce del collettivo Osa-. Noi oggi possiamo cambiare la rotta e possiamo dire che i soldi devono andare alla scuola e non alla guerra. Oggi percorriamo insieme questa strada”. “Per anni ci hanno detto chela storia era finita e che dovevamo arrenderci, oggi noi studenti, docenti e personale Ata dimostriamo che possiamo riprenderci la storia e strappare il nostro futuro dalle mani dei dirigenti che ci vorrebbero in guerra”, hanno detto i manifestanti al megafono.
A Torino gli studenti si muovono da Palazzo Nuovo
Si sta muovendo il corteo degli studenti a Torino, che parte in questi minuti da Palazzo Nuovo. Questo corteo, con gli striscioni di Osa, Cambiare Rotta e dell’Usb, si dirige a piazza Palazzo di Città, dove si congiungerà al corteo ufficiale dei sindacati. Il corteo unito si dirigerà poi verso Torino Nord passando da piazza della Repubblica per arrivare in piazza Derna.
A Roma si radunano ragazzi anche in piazzale Ostiense
Al grido di “non ci fa paura la vostra repressione, ogni scuola sarà una occupazione e ogni piazza sarà rivoluzione” è iniziato a piazzale Ostiense il pre concentramento delcorteo degli studenti di Roma Sud. Sugli striscioni anche un richiamo alla lotta degli studenti francesi con la scritta “Le monde eat nous”. Diversi i punti di pre concentramento studenteschi che confluiranno poi nel grande corteo di lavoratori e sindacato Usb che partirà da piazza di Cinquecento.
Trieste, diverse centinaia di manifestanti all'ingresso del porto
Sono circa 500 le persone che al momento si sono ritrovate davanti al Varco 4 del porto di Trieste da dove tra un’ora circa partirà il corteo previsto questa mattina, organizzato in continuità con lo sciopero nazionale indetto dall’Usb per contestare l’aumento del costo della vita, delle perdita del potere di acquisto di salari e pensioni e in opposizione alle politiche di guerra e riarmo. Tante persone, molti in nutriti gruppi, continuano a confluire nello spiazzo per partecipare alla manifestazione. Folta è la rappresentanza di studenti, con numerosi striscioni. E’ già sul posto anche il veicolo del sindacato Usb che dovrebbe piazzarsi alla testa del corteo. Tante le bandiere che sventolano, favorite anche dalla giornata di bora; tante sono proprio dell’Usb. La folla si sta radunando nei pressi dell’ accesso al porto, da dove inizierà ufficialmente la mobilitazione. Una volta partito, il corteo si dirigerà verso il centro cittadino.
Decine di giovani davanti a stazione Termini a Roma
Già di prima mattina sono decine i giovani, molti minorenni, radunati a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini a Roma, in vista della manifestazione in programma oggi in concomitanza con lo sciopero generale. I giovani intonano cori e portano uno striscione con scritto ‘Studenti e lavoratori uniti nella lotta contro guerra e riarmo’. Al momento la circolazione dei treni a Termini è regolare. Intanto davanti ad alcune scuole di Roma si stanno incontrando gli studenti, in alcuni casi anche con insegnanti e genitori, per poi partire e unirsi al corteo.
Napoli, Piazza Mancini si riempie
Ci sono già diverse centinaia di manifestanti in piazza Mancini, al centro di Napoli, dove è previsto il via al corteo di protesta per lo sciopero indetto dall’Usb. Sono soprattutto centri sociali (Insurgencia, Kaos) studenti, universitari e delle scuole superiori, protestano per salari bassi, riarmo, carovita e guerra in Ucraina e a Gaza. Dal vicino Corso Umberto è confluito al punto di partenza del corteo una lunga fila di studenti di alcuni licei napoletani, come il Genovesi, occupato da giorni. Tra gli striscioni si legge: “Se soffi sul fuoco, divampa”, poi “Meloni vai via, altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati”. La partenza del corteo lungo Corso Umberto è attesa a breve.
Bologna, bloccati gli ingressi di diverse scuole superiori
La protesta nel giorno di sciopero inizia a Bologna con il blocco degli ingressi di alcuni istituti superiori. Gruppi di studenti, hanno chiuso gli accessi al Liceo Copernico, al Liceo Minghetti, al Liceo Fermi, al Liceo Arcangeli, al Liceo Laura Bassi e al liceo Righi e all’Istituto agrario Serpieri. Al Galvani, in via Castiglione, cassonetti sono stati piazzati davanti alle porte di ingresso. Da alcune scuole sono già partiti i cortei che si dovrebbero unite a quello in partenza alle 9.30 da piazza maggiore dei sindacati di base. In centro diversi negozianti hanno montato o stanno montando pannelli a protezione delle vetrine, per esempio in Galleria Cavour.
Manifestazioni studentesche a Trento e Bolzano, una non è autorizzata
A Trento e Bolzano sono in programma manifestazioni studentesche contro il carovita. In mattinata si svolgeranno nelle due città dei cortei annunciati, mentre sui social è stata invece annunciata per il pomeriggio nel capoluogo altoatesino una protesta non autorizzata. Ieri personale della Questura ha identificato quattro giovani, dei quali solo uno maggiorenne, che incitavano sui social al saccheggio dei negozi. Per questo motivo le forze dell’ordine stanno monitorando con attenzione la situazione nel centro storico. A Trento, alle 9.30, inizia un presidio sotto al Commissariato del governo, mentre è già in cammino un corteo, partito dal liceo Da Vinci. Per il momento tutto si sta svolgendo in modo pacifico e ordinato. A Bolzano gli studenti si radunano invece in piazza Mazzini, alle ore 10.30, per poi raggiungere piazza Domenicani in centro storico. Il movimento studentesco ‘Stc Bolzano’ ha preso nettamente le distanze dal secondo corteo non autorizzato che sta circolando sui social.