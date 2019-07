M5s, altre 2 espulsioni: continua linea dura

Continua la linea intransigente di M5s per restare fedele ai principi del Movimento. Dopo l'espulsione di Paola Nugnes, che aveva annunciato di voler uscire dal gruppo del Senato, oggi è la volta di Veronica Giannone e Gloria Vizzini. "Il MoVimento 5 Stelle deve andare avanti compatto - annuncia il blog dei pentastellati - lo richiedono le nostre regole e lo richiedono i milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia. Nessuno è al di sopra delle regole e chi le viola sarà sanzionato in proporzione alla gravità". Questa decisione, si spiega sul blog, "è stata presa a seguito delle segnalazioni delle ripetute violazioni dello Statuto e del Codice Etico del MoVimento 5 Stelle e dello Statuto del Gruppo Parlamentare del MoVimento alla Camera. Risultano gravissime le assenze alle votazioni finali di vari provvedimenti fondamentali, condivisi e sostenuti dal nostro Gruppo Parlamentare.

A questo - si legge - si aggiungono le votazioni in difformità dal Gruppo di numerosi emendamenti contrari alla linea politica del Movimento e per le quali entrambe hanno ricevuto un richiamo formale, la partecipazione in conferenze stampa gravemente lesive dell'immagine del MoVimento, oltre che la mancata restituzione forfettaria dal mese di ottobre 2018 a cui sono tenuti per regolamento tutti i parlamentari eletti del MoVimento 5 Stelle".