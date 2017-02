Raggi, la polizza indigna i Cinque Stelle: "Grillo intervenga"

La polizza vita di Salvatore Romeo di cui è beneficiaria rischia di costare davvero cara a Virginia Raggi, che sei mesi dopo la modifica dell'assicurazione ha nominato lo stesso Romeo a capo della segreteria.

Sembra infatti che la vicenda non vada proprio giù agli "ortodossi" del M5S, i cosiddetti "duri e puri" che sono pronti a chiedere un intervento di Beppe Grillo "a tutela dell'immagine del Movimento".

"Grillo interverrà", dicono alcune fonti all'Adnkronos, "Ma se non dovesse farlo a breve, gli chiederemo un intervento senza se e senza ma. Ne va del futuro del Movimento". "Altrimenti, se si tira dritto anche stavolta questo diventa davvero il Movimento 5 Raggi, altro che stelle", aggiunge una deputata grillina.

La reazione nelle chat dei parlamentari é di stupore per la storia che si sta delineando. Molti chiedono se sia vero o se non si tratti di "un'invenzione giornalistica", mentre tacciono i big: da Alessandro Di Battista a Luigi Di Maio, passando da Roberto Fico e dai due deputati chiamati ad affiancare Raggi nelle ultime settimane, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.

Il fronte anti-Raggi è pronto a dare battaglia a prescindere da quello che dirà il sindaco riguardo alla vicenda. "Intestata a sua insaputa? No, grazie... Non ci stiamo a fare gli Scajola di turno", tira dritta la stessa deputata. "A mio avviso Grillo dovrebbe intervenire senza alcuna richiesta da parte nostra", dice un altro parlamentare, "Il suo intervento dovrebbe arrivare in automatico: hai tradito per l'ennesima volta la nostra fiducia, ergo sei fuori... Basterebbe una riga sul blog".