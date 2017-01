Una siringa fa risparmiare 132 milioni

Roma - Da 150 milioni l'anno a 18. Una nuova applicazione della spending review che si può ben considerare, più che indolore, clamorosa. La Consip chiude la gara per le siringhe destinate ad Asl e ospedali con l'aggiudicazione di 13 su 15 lotti, e mette la parola fine su uno dei simboli dello spreco negli acquisti della pubblica amministrazione.

Siringhe dello stesso tipo, infatti, venivano finora acquistate da ospedali in parti diverse del Paese a prezzi radicalmente difformi, da pochi centesimi fino a un euro. Ora non accadrà più. A seconda del tipo e della dimensione, infatti, le siringhe avranno lo stesso prezzo in tutta Italia, indipendentemente dalla Regione. E il nuovo prezzo di acquisto è decisamente contenuto: da 4,9 a 6,3 centesimi di euro.

Come detto all'inizio, questa gara della Consip ha un grande valore simbolico, perché per la prima volta lo Stato dimostra ai suoi cittadini che tagliare i costi non è un'impresa impossibile. La gara delle siringhe, infatti, rappresenta uno dei primi esempi di spending review intesa come razionalizzazione della spesa pubblica in senso anti-spreco. Oltre ad essere, come detto, anche un risparmio concreto per le casse pubbliche. Che, fino a ieri, si svuotavano ogni anno di 150 milioni di euro per assicurare le necessarie forniture di siringhe alla pubblica amministrazione. Mentre la gara della centrale acquisti - che ha visto cinque aziende aggiudicarsi la fornitura (valida per siringhe e aghi di 15 tipologie diverse fino al 50 per cento del fabbisogno della Pa, circa 850 milioni di pezzi) su undici società che avevano presentato offerte - vale «solo» 36 milioni per un biennio. Il risparmio, insomma, sarebbe per alcuni pari a 132 milioni l'anno, 360mila euro al giorno, e anche se la gara copre solo metà del fabbisogno il taglio agli sprechi è rilevante. Come anche i ribassi ottenuti dalla Consip dai fornitori che si sono aggiudicati la gara: arrivano fino al 70%, e in nessun caso sono stati inferiori al 35 per cento.

Soddisfatto l'ad di Consip, Luigi Marroni: «Possiamo considerare tutto questo un risultato eccellente per la qualità raggiunta e per il risparmio ottenuto rispetto ai prezzi che normalmente le amministrazioni pagavano». E, naturalmente, la centrale acquisti della Pa non si fermerà alla siringhe: sono 14 le categorie merceologiche sanitarie, dai vaccini ai pace-maker, per le quali il decreto della presidenza del Consiglio del 24 dicembre 2015 impone di ricorrere alla Consip o a un altro soggetto aggregatore.