Tofalo si lancia col paracadute: "Un omaggio al Tuscania"

Non è la prima volta che il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo si cimenta con il mondo dell'esercito. Qualche settimana fa, infatti, il grillino aveva deciso di indossare la divisa e imbracciare il mitra "per capire cosa si prova". Il sottosegretario aveva spiegato così questa sua iniziativa: "Non si può parlare di equipaggiamento, se non lo si indossa". Oggi, una nuova esperienza.

Oggi, invece, Tofalo ha deciso di lanciarsi con i paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania": " Potervi osservare durante il vostro addestramento, condividere per quanto possibile le vostre esperienze sul campo e ascoltare le vostre testimonianze è per me un privilegio. Rappresentate una élite della Difesa al servizio del Paese ". Il sottosegretario ha poi detto: " Ho voluto dare un segnale forte di vicinanza a questi professionisti della sicurezza, mettendo la mia stessa vita in mano a chi ogni giorno difende gli interessi nazionali e rappresenta il Paese nel mondo " (Guarda il video).

Il reggimento Tuscania

Il reggimento Tuscania è uno dei reparti di élite del nostro esercito e ha un organico di circa 500 unità e, come ricorda Agi, " ha una doppia veste che gli consente di essere agile strumento di supporto in ambito tipicamente militare, con operazioni di occupazione preventiva, difesa delle posizioni, interdizione e contro-interdizione di aree specifiche, supporto a contingenti di Forze Armate in operazioni "fuori area" anche con funzioni di polizia militare, e forza di polizia in supporto all'Arma territoriale, per la sicurezza alle sedi diplomatiche in paesi a rischio e come scorta di personalità ".

Entrare a far parte di questo reggimento non è per nulla facile. Bisogna infatti superare una dura selezione psicofisica per essere poi ammessi a un corso di nove mesi in cui si diventa paracaudisti e si impara ad usare armi e materiali speciali.