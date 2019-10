Dopo le accuse di Eva Henger parla l'ex moglie di Lucas Peracchi: "Niente di nuovo"

Quello che sembrava semplice astio tra suocera e genero si sta, piano piano, trasformando in un vero e proprio caso. Le accuse mosse da Eva Henger contro Lucas Peracchi, il fidanzato di sua figlia Mercedesz Henger, hanno scatenato un polverone mediatico. L'ex pornostar ha, infatti, rivelato che la figlia Mercedesz avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche dal compagno. La Henger ha svelato episodi e retroscena della relazione tra Lucas e sua figlia prima sui social network, poi in un’intervista al settimanale Nuovo e infine da Barbara d'Urso a Domenica Live. Dichiarazioni scottanti che hanno portato alla luce un rapporto "malato" tra Lucas e Mercedesz, stando a quanto racconta la Henger.

Sulla vicenda è stata interpellata l'ex moglie di Lucas Peracchi, la modella Silvia Corrias, che è stata sposata con l'ex tronista di Uomini e Donne per un anno. Contattata dal sito GossipeTv, la Corrias non si è voluta esporre in modo palese sulla questione ma, dal canto suo, non ha neanche smentito voci e insinuazioni sul suo ex marito. " Per me non è nulla di nuovo, ma visto l’argomento delicato preferisco non intromettermi ", ha dichiarato Silvia Corrias. Il matrimonio tra la bella modella cagliaritana e Peracchi era durato solo un anno, terminato per colpa di alcuni tradimenti dell'ex marito e confessati apertamente sui settimanali di gossip all'epoca dei fatti.

Se da una parte la Corrias non confuta i dubbi su Lucas, dall'altra Eva Henger sembra intenzionata a tenere alta l'attenzione sul problema che coinvolge direttamente sua figlia Mercedesz. Quest'ultima sulla vicenda non si è ancora espressa, ma c'è da scommettere che Barbara d'Urso potrebbe presto convincerla a dire la sua verità in televisione.