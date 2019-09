Eva Henger è disperata: "Lucas picchia mia figlia e ha minacciato di uccidersi"

Eva Henger è stata ospite della seconda puntata di Domenica Live, dove ha lanciato un appello a sua figlia Mercedesz, che da mesi non vede e non sente più e per la quale ha evidenziato grande apprensione. L'ex naufraga attribuisce l'allontanamento di sua figlia a Lucas Peracchi, con il quale la ragazza ha una relazione da ormai diverso tempo.

Nel salotto di Barbara d'Urso, Eva sostiene che Mercedesz Henger avrebbe una forma di dipendenza sessuale dal suo compagno e che sarebbe questo il motivo per il quale lei perdona qualsiasi mancanza di rispetto, anche molto grave. Il rapporto tra i due ragazzi è sempre vissuto tra alti e bassi, con numerose liti dopo le quali Mercedesz si rifugia sempre nel porto sicuro di sua madre. “ Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto che voleva dargli una seconda possibilità, lui venne anche da me si mise a piangere e lo abbiamo perdonato tutte e due, forse sbagliando ”, ha detto Eva Henger a Domenica Live. Dopo questo grave episodio raccontato dall'ex naufraga, tra Mercedesz e Lucas Peracchi la storia sembrava aver preso una strada tranquilla, almeno fino a qualche settimana fa, quando lo scontro tra i due è arrivato sui social, diventando mediatico.