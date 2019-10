Amadeus sogna un Sanremo 2020 da Oscar. Le prime indiscrezioni

Fervono in preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la prima che vede alla conduzione il celebre Amadeus. Ancora non c’è nessuna conferma ma, secondo il settimanale Spy, il conduttore sta pensando a un’edizione dal grande respiro, con talenti giovani e artisti molto popolari.

Per i cantanti in gara, Amadeus punta a un tris d’assi di grande spessore. Come Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione di "Amici". Lui è un giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. E poi si guarda a Elettra Lamborghini, già giudice di The Voice. Amadeus apprezza particolarmente la voce della celebre cantante, perchè capace di mixare le sonorità pop a quelle latinoamericane. E infine spunta anche il nome di Al Bano, la cui popolarità è molto alta, soprattutto nell’ultimo periodo. Oltre ai cantanti in gara, si guarda anche ai talent internazionali che potrebbero cantare sul palcoscenico dell’Ariston.

Sono in atto delle trattative per portare qui in Italia la bravura di Lady Gaga, la quale fresca del suo Oscar per A Star Is Born, potrebbe essere la stella dell’edizione di quest’anno. Il costo però sarebbe proibitivo per le casse della Rai, ma come riporta il settimanale, il team è a lavoro su soluzioni alternative. Si tratta di un sogno per Amadeus che ha espresso quando ha accettato la conduzione del Festival. Non resta che attendere ulteriori novità.