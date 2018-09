Andrea Delogu e il cane in spiaggia: è polemica

Andrea Delogu è finita al centro di un'accesa polemica, dopo aver pubblicato l'immagine del suo cane Stella, quest'ultimo intento a fare i bisogni in spiaggia. La conduttrice TV e radiofonica aveva pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram, aggiungendo un commento spiritoso, ma l'immagine non è stata gradita da molti dei suoi follower. Tanti quelli che hanno frainteso l'intento, pensando la presentatrice volesse lasciare la sabbia sporca. E non sono bastati i commenti e le precisazioni della stessa che, come si nota dallo scatto, stringe tra le mani i sacchetti per le diezioni di Fido.

Nonostante abbia confermato di aver ripulito il tutto accuratamente, come accade a molti proprietari che seguono le regole in modo accurato e civile, la foto è stata sommersa da risposte poco eleganti. In pochi quelli che si sono preoccupati di scorrere la cronologia dei vari commenti, tanti quelli che hanno pensato che invece fosse una provocazione o una dichiarazione di inciviltà.

Ma, da qualche tempo a questa parte, la prassi legata ai commenti sui social network esclude ogni tipo di voglia di informarsi adeguatamente, in favore di una critica feroce e rabbiosa. Andrea Delogu, stupita da tanta acredine, non avrebbe mai pensato che un'immagine spiritosa del suo cane in spiaggia potesse far discutere più di altre pubblicazioni, relative a fatti ben più gravi.