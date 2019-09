Angelina Jolie e Bradley Cooper stanno insieme?

Dopo che per mesi i rumors avevano dato per scontato che tra Bradley Cooper e Lady Gaga ci fosse una relazione, una tesi avvalorata dalla separazione dell’attore con la sua storica compagna, la top model Irina Shayk, in tanti sono rimasti delusi quando dopo mesi di speculazioni la popstar è uscita allo scoperto con un altro uomo con cui è stata paparazzata in atteggiamenti molto intimi e romantici.

Adesso Bradley Cooper è l’unico rimasto ufficialmente single e i magazine di gossip lo tampinano per cercare di scoprire chi sia la nuova fiamma dell’attore. Secondo il magazine “New Idea” a far battere il cuore del bell’attore sarebbe Angelina Jolie. Anche lei single e bellissima.

I due, stando a quanto riportato dal magazine americano, sarebbero stati avvistati, insieme ai loro figli, a Disneyland lo scorso 23 agosto, quando hanno trascorso insieme l’intera giornata, come se fossero già una famiglia.

Al momento non ci sono né conferme né smentite, ma il gossip impazza perché le due star sono considerate così affascinanti che la gente ritiene impossibile che siano single e, se stessero davvero insieme, come in tanti sembrano sognare, diverrebbero di colpo la nuova coppia d’oro di Hollywood.

D’altronde per la Jolie si tratterebbe del secondo Bradley della sua vita dato che il vero nome all’anagrafe dell’ex marito Brad Pitt è proprio Bradley...



