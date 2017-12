Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: separati a Natale?

" Natale con i tuoi ", dice il proverbio. Si tratta infatti di una festa per la famiglia, ma cosa accade quando il rapporto coniugale subisce qualche contraccolpo? È una delle domande che si stanno ponendo in queste ore, sui social network, i fan di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio.

È infatti un vero e proprio mistero quello che circonda le feste dei due cantanti, i quali la scorsa estate avevano annunciato una crisi coniugale, chiedendo alla stampa di rispettare la loro privacy. Ma, nonostante le due star della musica siano ormai ben lontani dalle cronache rosa, i fan non smettono di sperare che lo strappo sia ricucito. E il Natale è apparso a molti ammiratori la chiave di volta.

Tanto più che D'Alessio, alla vigilia delle festività, aveva annunciato un Natale in famiglia. " Passerò le feste con Anna, con i figli - ha raccontato, come riporta Sussidiario - ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell'anno ". Tuttavia i follower non hanno potuto fare a meno di notare che il cantante partenopeo - impegnato a Napoli fino a domani sera - manca del tutto sulle Storie di Instagram della moglie. Non è dato sapere, di conseguenza, se la reunion natalizia sia davvero avvenuta.

C'è chi ipotizza si tratti semplicemente di un escamotage per evitare occhi indiscreti e tutelare ulteriormente la loro privacy. D'altra parte, solo un mese fa, D'Alessio ha affermato come lui e la compagna non si siano mai lasciati. Non resta che attendere, perciò, un'eventuale comunicazione dai diretti interessati.