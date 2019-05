Arisa: "Porto i capelli corti perché altrimenti me li strappo"

Da sempre siamo abituati a vedere Arisa con i capelli corti. Fa parte del suo look. I suoi capelli corvini al massimo subiscono qualche sforbiciata per essere ancora più corti, ma non crescono mai oltre la nuca.

Sebbene il taglio le doni molto e le incornici il viso in maniera perfetta, quella di Arisa non è una scelta dettata dallo stile, quanto dal resistere a una patologia nervosa che la affligge sin da ragazzina.

A rivelarlo è stata la stessa cantante che in una Instagram Story ieri ha raccontato di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che spinge le persone a strapparsi i capelli quando sono molto nervose e sotto stress.

“ Non mi faccio crescere i capelli perché quando li ho lunghi me li strappo ” ha spiegato Arisa, dopo aver pubblicato su Instagram un sondaggio nel quale aveva chiesto ai suoi fan un consiglio sul taglio di capelli migliore per lei.

E proprio per rispondere a chi le consigliava una bella chioma lunga, Arisa ha deciso di svelare il disturbo che la affligge. La cantante ha spiegato che, scegliendo acconciature molto corte, le è più facile resistere alla tentazione involontaria di strapparsi i capelli, cosa che invece sarebbe impossibile se avesse dei capelli lunghi che, però, restano il suo sogno.

Ad Arisa, infatti, i capelli corti non piacciono particolarmente e avrebbe davvero tanta voglia di cambiare, ma non vuole che il suo disturbo ossessivo-compulsivo riesploda poi in tutta la sua violenza.



