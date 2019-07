L'attesa è finita: arriva su Netflix "Stranger Things 3"

Per gli amanti della serie serie tv "Stranger Things", l’attesa è finita: l’acclamata serie anni 80 che unisce fantascienza, avventura e romanticismo, torna con la terza stagione il 4 luglio sulla piattaforma Netflix. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuovo capitolo? Da quello che sappiamo, ritroveremo gli abitanti di Hawkins nell’estate del 1985, a circa un anno di distanza da dove li avevamo lasciati. Rincontreremo Mike, Dustin, Lucas, Will e Undici, con l’aggiunta di Max, alle prese con i primi innamoramenti e misteri da risolvere, cresciuti e sempre uniti da una profonda amicizia, leggermente incrinata dall'inizio della pubertà.

Le immagini che ci sono arrivate dai trailer sono decisamente molto pop, gli anni 80 sono presenti e vividi come non mai, a partire dai colori per finire con l’abbigliamento dei protagonisti, decisamente influenzato dalle icone della musica pop di allora. Nei trailer proposti, entriamo prepotentemente in una Hawkins in versione estiva nel 1985, con i Motley Crüe e i The Who in sottofondo, che ci catapulteranno nei meandri del "Sottosopra". Ma diamo un’occhiata più da vicino alla trama:

"È il 1985 a Hawkins, Indiana, e il caldo estivo si fa sentire. La scuola è finita e c’è un nuovissimo centro commerciale in città. I ragazzi di Hawkins stanno crescendo e le dinamiche amorose incrinano i rapporti del gruppo, che deve imparare a crescere senza allontanarsi. Nel frattempo il pericolo si avvicina. Quando la città viene minacciata da nemici nuovi e vecchi, Undici e i suoi amici si ricordano che la minaccia è sempre dietro l’angolo e sta crescendo. Ora si dovranno unire e cercare di sopravvivere, ricordandosi che l’amicizia è più forte della paura.”

Il cast di "Stranger Things 3" è composta da: Millie Bobby Brown (Undici), Wynona Rider (Joyce), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e David Harbour (Jim Hopper).