Belen provoca il pubblico: "La farfallina è tornata"

Le feste di Natale in casa Rodriguez sono state all'insegna dell'amore e della famiglia, Cecilia ha presentato Ignazio e Belen e Iannone hanno ritrovato la loro serenità.

Sui social, tutto il "clan Rodriguez" ha condiviso decine di foto e video per mostrare a tutti i loro fan come hanno passato i giorni di festa. Ma è stata una foto in particolare a far scatenare gli utenti in rete. E chi poteva essere la protagonista, se non Belen Rodriguez? La bellissima showgirl argentina, infatti, due giorni dopo il Natale ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram davvero insolito, quasi come se fosse una provocazione.

Belen, con addosso un mini abito bianco e nero, si è fatta immortalare con una farfalla gigante appoggiata all'inguine. Come a voler ricordare la farfallina dello "scandalo" scoperta durante il Festival di Sanremo del 2012. La foto è stata accompagnata da una singolare didascalia: "Sono proprio simpatica!!!!! Lei è tornata".

L'immagine di Belen, nel giro di qualche ora, ha ricevuto centinaia di commenti. E tra chi ha apprezzato la sua ironia, c'è anche chi - come al solito - non ha perso occasione per attaccare l'argentina. "Ma almeno a Natale puoi evitare di fare queste cose?, scrive un utente". E un altro: "Non ti smentisci mai Belen".

Ma la Rodriguez, ormai, a queste cose è abituata. Non risponde più ai commenti negativi e ringrazia soltanto chi spende parole carine per lei.