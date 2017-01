Belen Rodriguez: figlio senza casco, insorgono i social

Belen Rodriguez pubblica sui suoi canali social uno scatto che la ritrae in moto con il figlio Santiago De Martino, ma viene coperta di critiche da parte degli utenti.

La polemica è nata perché nella foto né Belen né il piccolo Santiago indossano il casco. Gli utenti social hanno quindi aspramente contestato la soubrette per questa scelta. “ Bella, sembra una di quelle pubblicità dove alla fine dicono peccato che mamma aveva dimenticato di mettermi il casco… ”, scrive Marco su Facebook. “ Ma quale madre porta il figlio sullo scooter e non mette il casco? bah senza vergogna ”, rincara Federico.

Tuttavia Belen ha anche molti fan che la difendono, i quali hanno fatto notare come l’immagine sia stata scattata probabilmente in un circuito vuoto, sottolineando come i due forse due stessero procedendo a velocità ridottissima. “ Belen è una persona limpida, che non ha maschere inibitorie, così come la si vede lei è. Può stare sulle scatole per questo motivo, può attirare su di sé facili giudizi, critiche di ogni tipo, però alla fine ce ne fossero di persone così come lei, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Poi è una mamma presente, il quale non fa mancare nulla a suo figlio, è circondato da affetto che spunta dappertutto ”, spiega Giulio.

Al momento, la showgirl non ha risposto alle polemiche sollevate dagli utenti, mentre la foto in compagnia del piccolo Santiago è divenuta virale su tutti i social network.