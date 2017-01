Claudia Gerini paparazzata con il nuovo amore: è Andrea Preti

Dopo la fine della relazione, durata ben undici anni, con il cantante e regista Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, Claudia Gerini ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Andrea Preti, il modello e attore protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi.

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi sul numero in edicola da domani e a dare la notizia in esclusiva è Gabriele Parpiglia, dal suo profilo Instagram. Secondo il giornale, diretto da Alfonso Signorini, Claudia Gerini e Andrea Preti si frequenterebbero da due mesi, subito dopo la fine del legame dell'attrice romana con Zampaglione. I due, che hanno avuto la figlia Linda sette anni fa, erano in crisi dalla scorsa estate, e dopo un tentativo di riappacificazione, hanno deciso di separarsi senza mai comunicarlo ufficialmente. Zampaglione, invece, da qualche tempo sembrerebbe legato a una ragazza di nome Chiara.

Nei giorni scorsi, invece, l'attrice è uscita allo scoperto con Andrea Preti, più giovane di lei di 17 anni, che ha conosciuto poco più di due mesi fa a una riunione per un nuovo progetto cinematografico. Tra i due sarebbe scattato subito il colpo di fulmine e nei giorni scorsi hanno trascorso un weekend in un resort a cinque stelle alle porte di Roma, come testimoniano le foto pubblicate da Chi.