De Martino: "Sono single. Non credo che tornerò mai con Belen"

Il 22 gennaio partità la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e Stefano De Martino si dice pronto per questa nuova avventura.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il ballerino di Amici racconta come si sta preparando alla imminente esperienza. Nell'intervista che andrà in onda sabato 13 gennaio, De Martino rivela di non essere mai stato così tanto tempo lontano dai suoi cari: "Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti. Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti".

E messa da parte l'Isola dei Famosi per un momento, Stefano De Martino parla della sua vita privata e, colpo di scena, rivela di non essere fidanzato con Gilda Ambrosio. "Sono single - confessa -. Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione". Quindi le foto, le indiscrezioni su lui e Gilda erano soltanto voci infondate?

Ma prima di mandare l'ultimo saluto ai suoi fan, Stefano De Martino riserva anche qualche parola d'affetto per la sua ex moglie Belen: "Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra".