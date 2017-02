Ed Sheeran, bloccati 100 ordini "sospetti" per i concerti di Torino

I biglietti per i due concerti di Ed Sheeran in programma a Torino il 16 e 17 marzo presso il PalaAlpitour sono andati esauriti in pochissimi minuti per un totale di 21.300 ticket.

Nel proseguire l'operazione trasparenza avviata con l'ausilio di PwC Advisory, primaria società di auditing riconosciuta a livello mondiale, per la verifica delle procedure di controllo e l'attestazione dei dati di vendita, TicketOne ha provveduto a cancellare circa 100 ordini ritenuti sospetti per un totale di 300 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market e che sono stati prontamente rimessi in vendita a disposizione dei fan.

La vicenda è finita all'attenzione della procura di Torino. L'associazione dei consumatori presenterà infatti una denuncia alla magistratura chiedendo di aprire una apposita indagine sulla vicenda. "Ancora una volta il bagarinaggio online ha avuto la meglio su migliaia e migliaia di utenti che hanno provato ad acquistare un biglietto per lo spettacolo dell'artista a Torino - spiega il presidente Carlo Rienzi - Oggi gli stessi biglietti sono venduti sui siti secondari a prezzi astronomici, che raggiungono quota 525 euro. Una pratica illecita già al vaglio della Procura di Milano, che indaga sul caso del concerto dei Coldplay proprio a seguito di esposto Codacons".

"Abbiamo deciso di investire della questione anche la procura di Torino, affinchè apra una analoga indagine in merito ai concerti di Ed Sheeran al Pala Alpitour del 16 e 17 marzo, affinchè accerti condotte illegali e le relative responsabilità", conclude Rienzi.