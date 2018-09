Tra Elisa e Caterina... vince Bianca

Giochino: chi vince tra le «debuttanti» Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Bianca Guaccero, le tre super girl impegnate da ieri in nuove conduzioni? Io voto per Bianca, perché alla sua prima volta da conduttrice televisiva, l'attrice si è mostrata spigliata, simpatica, brillante, quasi come se avesse sempre vissuto in uno studio televisivo. La sua anima pugliese le esce da tutti i pori. Seconda classificata Caterina Balivo, non perché sia stata meno brava della collega a cui ha lasciato in eredità Detto Fatto su Raidue, ma perché lei è una certezza e nel nuovo show Vieni da me su Raiuno è stata effervescente come sempre. Terza classificata Elisa Isoardi non perché si sia persa in una brutta performance, ma perché le si leggeva negli occhi il timore di non essere al top. Lei che ha tutta l'attenzione puntata addosso per via di essere la compagna dell'uomo in questo momento più potente d'Italia, ovviamente Matteo Salvini, non poteva sbagliare il colpo. Figuratevi quanto si può essere rilassate dopo che il proprio fidanzato vicepremier scrive di primo mattino sui social a tutta Italia: «Oggi alle 11.30 su Raiuno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana».

Già algida di suo, con lo sguardo tagliente, il sorriso tirato, fa fatica a sciogliersi. Non riesce a scaldarsi neppure quando le fanno la (ovviamente finta) sorpresa di portarle la mamma in studio: un abbraccino, due fiori, e poi via mamma siediti che dobbiamo continuare a cucinare le prelibatezze del giorno. Chissà se in studio fosse venuto il fidanzato... Lei, poi, oltre alla pressione «politica», deve anche affrontare il confronto con l'originale, Antonella Clerici, che ha guidato la Prova del Cuoco per anni con il sorriso, l'esperienza e quel modo avvolgente che l'ha fatta diventare beniamina del pubblico. Comunque, siamo alla prima puntata e la Isoardi ha tutto il tempo di scaldarsi tra i fuochi della cucina. Tanto nessuno si sogna di toglierla di lì.

Ma tra le padelle non si capisce cosa ci stia a fare Andrea Lo Cicero, ex rugbista e volto tv, coinvolto in studio dalla Isoardi in improbabili dialoghi dialettali a distanza con gli inviati del programma. Forse c'entra qualcosa che sia un assessore mancato dei 5 stelle nella Giunta Raggi, come ha denunciato il parlamentare Pd Michele Anzaldi? Ah saperlo...

In ogni caso, tutti e tre i programmi sono leggeri, godibili, simpatici come si conviene a quell'ora del giorno e come è giusto per un pubblico che ha voglia di sorridere un po' tra una notizia terrificante e l'altra.