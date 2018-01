Elisabetta Gregoraci pizzicata in compagnia dell'imprenditore di Parma

A fine dicembre, dopo mesi di "crisi nera", Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno deciso di separarsi.

Nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Soltanto Elisabetta Gregoraci si è sbilanciata un pochino condividendo sui social messaggi di "rinascita". E dopo l'ufficializzazione della loro separazione consensuale con tanto di foto pubblicate dal settimanale Chi, ci si è subito buttati sulla vita privata di Elisabetta.

Già da tempo, infatti, le riviste di gossip moromoravano che la Gregoraci si frequentasse con un misterioso imprenditore di Parma. I due avevano intensificato i loro incontri a tal punto che la showgirl cercava di non farsi riconoscere indossando cappucci e cappelli. "I rumors di una Gregoraci che nelle sue pause lavorative, pare girasse spesso e volentieri a Parma, nascosta da cappucci e parrucche per incontrare un amico speciale - scriveva Alberto Dandolo nel marzo 2017 per Dagospia e Chi lo riporta -. Ma tutto questo non è mai stato un segreto fra i due, anche perché il matrimonio era al capolinea da tempo e terzi incomodi (veri o presunti), non avrebbero cambiato un destino già scritto". Ora che il suo matrimonio è finito, Elisabetta può comportarsi liberamente e le foto pubblicate dal settimanale Chi lo dimostrano.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, ha pizzicato la Gregoraci in compagnia dell'imprenditore di Parma che finalmente ha un nome e un cognome. I due sono stati beccati mentre passeggiavano per le vie di Roma. Sorridenti, ma sempre a debita distanza, sembra che tra loro ci sia un feeling particolare. Ma chi è il fortunato? Il suo nome è Francesco Bettuzzi, imprenditore emiliano della Pure Herbal, azienda di i cui Elisabetta è testimonial.

La Gregoraci e Bettuzzi - scrive il settimanale Chi - si conoscono da circa due anni, ma ultimamente avrebbero intensificato gli incontri... Il cuore di Elisabetta sta tornando a battere?