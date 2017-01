Emily Ratajkowski in lingerie per le strade di New York

Emily Ratajkowski sa come attirare l'attenzione si di sé, dopo aver partecipato alla manifestazione delle donne contro Donald Trump, la modella statunitense si è fatta immortalare in lingerie nelle strade di New York.

I passanti sono rimasti stupiti nel vedere la Ratajkowski nuda con al guinzaglio un cagnolino. Ma Emily ha una scusa per il suo look decisamente particolare. La modella statunitense, infatti, stava girando uno spot pubblicitario per l'underwear della casa di moda DKNY.

Nella foto, Emily indossa un completino intimo in pizzo nero e degli anfibi. Nonostante le basse temperature di questi giorni, la modella ha deciso di sfidare il freddo per mettere in bella mostra il suo fisico da urlo. E i passanti hanno decisamente apprezzato il suo spirito d'iniziativa. (Guarda l'immagine)