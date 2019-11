Emma bacia Belen in diretta tv. Hanno (finalmente) fatto pace?

Lo scorso 2 ottobre, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la nuova puntata di Tù sì que vales, che ha visto protagoniste Emma Marrone e Belen Rodriguez. "Il 6 ottobre è uscito il suo nuovo singolo, Io sono bella, scritto da Vasco Rossi. Il 25 ottobre è uscito il suo album dal titolo Fortuna, lei è Emma", con queste parole il giudice di Tù sì que vales, Maria De Filippi, ha presentato in studio l'ex allieva di Amici, Emma.

La cantante è apparsa con un sorriso smagliante sul palco, dove ha eseguito una performance del suo ultimo singolo. Un'attesa esibizione nel corso della quale le telecamere hanno inquadrato le reazioni dei presenti in studio. E, a colpire i telespettatori è stata, in particolare, la reazione avuta dalla conduttrice di Tù sì que vales, Belen Rodriguez, la quale ha assistito con interesse all'ultima esibizione di Emma. E non finisce qui. Perché poi la cantante salentina è diventata protagonista di un gesto che ha suggellato definitivamente la pace con Belen in tv e che, al contempo, ha messo a tacere le malelingue che la vedrebbero da sempre in forte competizione con l'argentina.

Emma Marrone e il gesto che spiazza a Tù sì que vales

"So che vai all'Arena di Verona", fa sapere la De Filippi, rivolgendosi ad Emma. "Sì, il 25 maggio. Il giorno del mio compleanno, per cui mi sono regalata una festa per pochi intimi all'Arena. Ce la godiamo fino in fondo", dichiara la cantante. "Il disco è bellissimo", aggiunge Maria. "Mi hai vista benissimo?", domanda la Marrone. "Il disco è bellissimo!", esclama di tutta risposta la De Filippi. "Anch'io", ribatte scherzosamente poi Emma. E, subito dopo essersi congedata dal pubblico con un sonoro "Grazie a tutti!", Emma Marrone si è precipitata da Belen Rodriguez. E proprio alla modella argentina la cantante salentina ha riservato un caloroso bacio. "Emma sei una donna rispettosa... hai rispettato pure Belen", si legge tra i messaggi scritti dagli utenti su Facebook.

Pace fatta, quindi, fra le due?

