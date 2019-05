Felicity Huffman rivela: "Ecco il vero motivo per cui pagai il college di mia figlia"

La star di "Desperate Housewives" Felicity Huffman, nella giornata di lunedì è stata ascoltata in tribunale, dove si è dichiarata colpevole dei capi d’accusa contro di lei. La 56enne americana è una dei tanti genitori coinvolti nello scandalo delle tangenti pagate a diversi college statunitensi per truccare i test di ammissione ed essere ammessi nelle squadre sportive di prestigiosi college come Yale, Georgetown, Stanford e la University of Southern California.

La Huffman avrebbe versato la somma di 15.000 dollari per far passare il test di ammissione alla figlia Sofia e come riporta il sito Perez Hilton ha rivelato in tribunale commossa la vera ragione dietro la tangente pagata: Sofia soffrirebbe di una forma di sindrome da deficit dell’apprendimento. “Mia figlia è in cura da un neuropsichiatra da quando aveva 8 anni” , ha spiegato alla corte la Huffman, aggiungendo : "Non ho voluto dare l’impressione che il terapista c’entrasse con questa storia". Il motivo per cui non avrebbe parlato subito della sindrome della figlia sarebbe stato quindi per lasciare fuori dallo scandalo il neuropsichiatra, che era all'oscuro di tutto, così come non sapeva nulla del reato commesso dalla madre la figlia Sofia.

Se questa nuova rivelazione cambierà la sentenza definitiva nei suoi confronti è tutto da vedere. Se infatti verrà appurato che Sofia soffre di questo disturbo, le domande al test di ammissione risultano in ogni caso truccate e la tangente pagata. La casalinga disperata, che a marzo è uscita di prigione pagando una cauzione di 250.000 dollari, ad oggi rischia fino a 4 mesi di reclusione in una prigione federale ed una multa di circa 20.000 dolllari.