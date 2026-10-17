Il Papa verso le dimissioni: lascerà il Gemelli nel pomeriggio. Domani l’Angelus dal Palazzo Apostolico

Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per un intervento al polmone destro. Lo ha comunicato la Sala Stampa vaticana, precisando che la decisione è stata presa alla luce delle valutazioni effettuate dai medici questa mattina. Il Pontefice lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano.

“In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano e firmato dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora.

Prima di lasciare l’ospedale, il Papa celebrerà una messa alle 12 nella sala del decimo piano del Policlinico Gemelli, che durante i giorni di degenza è stata adibita a cappella. A riferirlo è stata la stessa Sala Stampa vaticana.

Il Pontefice tornerà quindi ai suoi impegni pubblici già domani, quando reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, nel Palazzo Apostolico, come confermato dalla Sala Stampa vaticana.