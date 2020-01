Gf Vip, Barbara Alberti choc su Pasquale: "Ha la faccia da assassino." Il web ne chiede la squalifica

Il Gf Vip non è ancora arrivato alla quarta puntata, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa, ma il reality condotto da Alfonso Signorini deve già fare i conti con le incessanti polemiche provenienti dalla rete. Il popolo dei social è molto attivo e segue con passione le dinamiche del gioco e spesso dà vita a vere e proprie proteste di gruppo contro i comportamenti dei partecipanti. Dopo aver chiesto, e ottenuto, l'espulsione di Salvo Veneziano è ora Barbara Alberti a essere al centro della polemica.

La scrittrice si definisce una donna libera e proprio in virtù di questo ama parlare senza filtri e senza sovrastrutture. Il politically correct e la diplomazia non sono il pane quotidiano di Barbara Alberti, che all'interno della Casa ha già fatto alcune dichiarazioni molto forti contro gli altri concorrenti e non solo. La maggior polemica contro la scrittrice è nata per le parole pronunciate contro Pasquale Laricchia, uno degli Highlander superstiti. Durante la puntata di mercoledì, l'ex concorrente del Grande Fratello 4 è stato al centro dell'attenzione per la complicità con Salvo Veneziano sulle frasi sessiste. Invece di fermarlo, lui e gli altri due Highlander hanno riso alle battute irrispettose e questo è costato loro una severa ammonizione da parte di Alfonso Signorini.

I vip della Casa hanno preso coscienza della situazione durante la diretta ma non è stato dato loro modo di sapere quali fossero le esatte parole pronunciate da Salvo Veneziano. Hanno tuttavia compreso il senso del discorso e stigmatizzato il comportamento di tutti e 4 gli Highlander. Tra i concorrenti che hanno espresso la loro opinione con maggiore forza c'è proprio Barbara Alberti, che interpellata in diretta da Alfonso Signorini ha parlato di " stupro verbale " nei confronti di Elisa De Panicis.

“ Pasquale era furibondo, ci avrebbe ucciso tutti ”, afferma Barbara Alberti parlando con Rita Rusic in cucina. “ Esprimeva un'aggressività e un odio... Perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa. Però, odierà le donne, farà qualcosa di male alle donne. Ha la faccia da assassino ”, ha continuato la scrittrice. Queste parole hanno scatenato la furia social contro Barbara Alberti, che in poche ore è passata dall'essere una delle protette del web ad essere additata come prossima espulsa.