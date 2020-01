GF Vip, Barbara Alberti scatenata contro Adriana Volpe: "C..., lasciami in pace!"

Adriana Volpe è riuscita nell'impresa di far esplodere di rabbia la scrittrice e opinionista tv Barbara Alberti, entrambe concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip partita lo scorso venerdì. Fino a ieri sera la scena era stata presa da Antonella Elia con le sue frecciatine ai Ferragnez e le sue critiche proprio ad Adriana Volpe che avevano spinto i loro rispettivi compagni a un duro botta e risposta sui social. Poi è montata la polemica contro Salvo Veneziano, accusato di aver usato toni sessisti, al limite della violenza parlando di un’altra concorrente, Elisa De Panicis. Nel frattempo la serafica Alberti cercava cordialmente di socializzare un po’ con tutti, mantenendosi sulle sue anche a causa della differenza d’età che la divide dagli altri ospiti della Casa.

Ma ieri sera non ci ha visto più e in un impeto improvviso d’ira si è scagliata contro Adriana Volpe, rea di essere troppo assillante e di farla sentire anziana. Tutto è nato quando, secondo i turni stabiliti dai concorrenti per lavare i piatti, ieri era la volta di Barbara Alberti che si è subito messa all’opera. A quel punto Adriana Volpe le si è avvicinata più volte per chiederle se per caso poteva prendere il suo posto o quantomeno aiutarla. Barbara Alberti le ha risposto che non aveva bisogno di nessun aiuto ed è tornata a lavare le stoviglie finché la Volpe è tornata nuovamente alla carica, sempre mossa da buone intenzioni che, però, tali non sono sembrate affatto alla scrittrice che è esplosa, perdendo la sua calma serafica e la pazienza.

"Ti ho già detto che vengo subito! - le ha detto con tono irritato - Dammi 5 secondi...Non mi dire che ho ragione come i matti! Senti Adriana per favore, te lo chiedo con tutto il cuore. Mi fai finire? Ho fatto un’architettura, che adesso se la lascio mi inca**o! Ti prego. Ho finito, ho solo 5 minuti porca putt**a! Ca**o, ca**o lasciami lavare i piatti in pace! ". Adriana Volpe a quel punto è rimasta ammutolita e ha deciso di starle alla larga. Più tardi, sempre ieri sera, Barbara Alberti, per spiegare la sua sfuriata, ha chiesto a tutti gli altri concorrenti di non trattarla in modo speciale e diverso solo perché è una signora di 76 anni, anche perché lei è una maniaca della pulizia e detesta sporcizia e disordine.

" Ringrazio tutti questi ragazzi che mi hanno lasciato secca perchè io, venendo qua contavo di riempire il mio tempo lavando i piatti e pulendo, ma per una disgrazia della vita – ha detto ironicamente - ho incontrato gli ultimi ragazzi in Italia che sanno fare le cose in casa e gli piace pulire e hanno anche un senso di rispetto per i vecchi che apprezzo infinitamente, come Adriana che poi è un’ossessa, non vuole che tocchi nulla! Questo però - ha aggiunto - è un rapporto tra me e le cose. Io se vedo un piatto sporco, lui mi parla.. lo devo pulire! L’unica cosa che mi riesce sempre bene è la pulizia. Io esco da una stanza e godo dell’opera delle mie mani. Quindi – ha concluso con tono perentorio - lasciatemi pulire! ".

