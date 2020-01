Gf Vip, Alfonso Signorini su Veneziano: "Siamo all'epoca dei trogloditi"

L'espulsione di Salvo Veneziano è al centro dell'apertura della puntata da parte di Signorini. Il conduttore ha spiegato di voler utilizzare il fatto per lanciare un forte messaggio sociale, in un momento storico nel quale molte donne subiscono quello che Salvo Veneziano ha, secondo lui, espresso in maniera goliardica.

I tre Higlander rimasti nella Casa del Grande Fratello sono stati condotti nella led, dove Signorini li ha accolti paventando anche per loro un provvedimento: " A volte le parole feriscono e feriscono di più le risate che voi avete fatto. " Signorini e la produzione hanno deciso di raccontare alla Casa gli eventi che hanno portato all'espulsione di Salvo Veneziano, senza mostrare loro le immagini del privé ma i commenti provenienti dall'esterno, tutti concordi nel condannare quanto accaduto. Inevitabile lo choc dei Vip e, soprattutto, di Elisa De Panicis. “ Quella sera mi sentivo gli occhi addosso infatti sono andata a cambiarmi dopo e mi sono messa una tuta con le stesse scarpe ”, ha confessato l'influencer. Signorini l'ha fermata immediatamente, sottolineando il fatto che l'abbigliamento di una donna non giustifica mai i commenti sessisti da parte di un uomo. Duro e diretto al punto l'intervento di Barbara Alberti: “ Ancora adesso, invece di essere ammirati da una donna, è un preludio allo stupro. Uno stupro verbale. Ragazza bella e libera. Stimo pagando molto cara la nostra emancipazione. ”

Ai ragazzi all'interno del Grande Fratello è stato vietato sentire quanto detto da Salvo Veneziano ma gli Highlander hanno potuto risentire quanto accaduto in loro presenza. A loro, Alfonso Signorini ha chiesto un commento. Sergio Volpini ha cercato di giustificare quanto detto da Veneziano: “ Non ho scuse. L'unica cosa che posso fare è che quello è un tormentone ironico che lui usa da anni e purtroppo la risata che ne è derivata è nevrotica, che nasconde una voglia di limitarlo. ” Parole che non sono piaciute al conduttore, che ha interrotto Volpini, sottolineando che in certi momenti stare zitti sarebbe più conveniente. Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia hanno riferito che in più occasioni Salvo si è espresso in quella maniera nei confronti delle donne e che hanno provato a fermarlo, a fargli capire che stava sbagliando. “ Non posso frustarlo. Era un vulcano ”, ha detto Pasquale Laricchia. Wanda Nara non condivide le parole dei ragazzi e li striglia, riassumendo il pensiero del pubblico: “ Sono sotto choc, perché nessuno ha avuto il coraggio di dire no. Sto aspettando una scusa, era l'unica che dovevano dire. ”

Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Salvo Veneziano di entrare nella Casa per scusarsi personalmente con i vip e, soprattutto, con Elisa De Panicis: “ Pensavo di far ridere i miei compagni ma non c'era nulla da ridere. Voglio far capire che non intendevo offendere nessuno, sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa, al genere femminile, perché io combatto la violenza in ogni forma. Volevo chiedere scusa alla ragazza, perché ho fatto una battuta in più con gli altri ragazzi. Ho sbagliato, sono qui per chiedere scusa, ho creato problemi alla mia famiglia, ai miei figli e ne sono addolorato. ” Elisa De Panicis si è detta addolorata per quanto accaduto, così dicotonico con le parole dette dal pizzaiolo il giorno della cena con tutta la Casa.

La reazione dei vip all'ingresso dei tre Highlander nella casa, dopo l'uscita di Salvo, sono stati accolti dalla freddezza dei concorrenti. Licia Nunez e Adriana Volpe si sono immediatamente scagliate contro i tre ex inquilini delle passate edizioni, che hanno provato a giustificare il loro comportamento, dissociandosi da quello del loro ex compagno. signorini ha quindi proposto ai tre, e a Salvo Veneziano, di recarsi presso un centro antiviolenza per ascoltare le storie delle donne vittime degli uomini.