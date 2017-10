Gf Vip, Cecilia a Luca: "Io sapevo già tutto di Soleil. Mi avevano detto che sarebbe successo"

La vicenda di Luca Onestini ha lasciato senza parole gli altri concorrenti del Gf Vip.

E se i vip della casa si sono stretti intorno all'ex tronista per consolarlo, subito dopo la scoperta della verità Cecilia Rodriguez ha svelato un particolare incredibile. La modella argentina, infatti, non appena Luca ha saputo quello che la sua (ex) fidanzata sta facendo fuori dalla casa del Gf, gli ha raccontato in disparte: "Io sapevo già da tempo che tu sentivi Giulia. E sapevo anche che sarebbe successo questo, me lo avevano detto".

Ma come mai Cecilia era al corrente di questo retroscena? La sorella di Belen conosce Soleil Sorge per motivi professionali. Il fratello di Francesco Monte, infatti, segue Soleil per alcuni eventi. Forse era tutta una messainscena? Soleil Sorge aveva già organizzato tutto? Secondo quanto sostiene Cecilia sì.

La modella argentina, infatti, dopo aver rivelato questo dettaglio a Luca, Cecilia si è confidata con Veronica: "Mi hanno detto che lui messaggiava con quell'altra (Giulia Latini, ndr). Poi vai a sapere cosa si sono detti. E lui ora lo ha ammesso. Quello che era stato detto a me è che lui la voleva lasciare una volta entrato al Gf, ma è stato fatto il contrario. Lei ha fatto quello che ha fatto". Poi la Rodriguez si azzittisce perché a loro si avvicina Luca Onestini. Ma il pubblico quelle frasi le ha sentite bene, anzi molto bene. (Guarda il video)