Isola 2017: naufraghi Massimo Ceccherini e Dayane Mello

Manca meno di una settimana alla partenza dell'Isola dei Famosi 2017. Lunedì prossimo, il primetime di Canale 5 si colorerà delle tinte azzurro e beige delle spiagge dorate, ma selvagge, dell'Honduras.

E intanto prosegue sui social network l'ufficializzazione dei naufraghi: a essere imbarcati in queste ore l'attore Massimo Ceccherini e la modella Dayane Mello. " A far girare la testa, oltre alla fame, ci sarà la sua travolgente bellezza brasiliana. Dayane Mello è una naufraga dell’Isola! ", si legge su Facebook. Invece Ceccherini viene presentato così: " Torna in Honduras dopo ben undici anni, riuscirà ad ottenere la sua rivincita? Massimo Ceccherini è un naufrago dell’Isola! ". L'attore toscano infatti partecipò al reality nel 2006, ma fu squalificato per aver pronunciato una bestemmia il diciottesimo giorno.

Intanto Giulia Calcaterra e Desirèe Popper devono tenere il fiato sospeso ancora per un po'. A Domenica Live è stata sancita solo l'eliminazione al televoto di Elena Morali, ma le altre due soubrette sono ancora in ballo: chi riuscirà a prevalere? Stando ai sondaggi online, Popper è in vantaggio, ma non sempre questo tipo di indagini ha avuto un riscontro successivo: il popolo del Web e il pubblico televisivo non sempre coincidono.

Non si placano, tuttavia, le proteste sui canali social dell'Isola. Non è bastata l'esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile a calmare le critiche su Facebook, dove si continua a contestare la scelta di Stefano Bettarini come inviato dall'Honduras. Inoltre, sono tanti a pensare che l'inizio del reality dovrebbe slittare di qualche settimana come forma di rispetto alle vittime del terremoto e della slavina dei giorni scorsi. Non mancano, però, anche moltissimi utenti che difendono la trasmissione. " Guardi che il mondo va avanti, che ci stia bene o no, in America come in Giappone, il mondo non può fermarsi a ogni tragedia che accade ", risponde qualcuno a chi si scaglia veementemente contro lo show.

I concorrenti ufficializzati finora sono, oltre a Mello e Ceccherini, l'attrice Nathaly Caldonazzo, il rapper Moreno, il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, la showgirl Samantha De Grenet, l'attore e regista Giulio Base, l'attrice Malena, il modello Andrea Mercaccini, la cantante neomelodica Nancy Coppola, il modello Simone Susinna, l'attrice Eva Grimaldi e l'attore Raz Degan.