Isola dei Famosi, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono fuori

Avevavo dichiarato al settimanale Chi di voler andare sull'Isola dei Famosi per lavorare. Ma, a pochi giorni dall'inizio del programma, arriva la decisione di Mediaset: Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non partiranno per l'Honduras.

L'azienda di Cologno Monzese, in una nota ufficiale, informa infatti che "Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma l'Isola dei Famosi cha sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017". "L'editore -spiega l'azienda- ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset".

La notizia della loro partecipazione aveva aveva suscitato non poche reazioni polemiche a causa del loro passato giudiziario. In prima linea il tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia che aveva dedicato al caso diversi servizi e che all'epoca era stato determinante per smascherare le televendite.

La reazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile

La scelta di Mediaset di fermare la partecipazione di Wanna Marchi e della figlia all'Isola dei Famosi sarebbe stata concordata con le due dirette interessate. In un comunicato, infatti, Wanna Marchi e Stefania Nobile, "rendendosi conto del clamore suscitato dalla loro originaria inclusione nel cast della trasmissione, confermano di avere concordato con l'azienda l'assenza dal cast, ciò per non compromettere il rapporto con la società produttrice e l'emittente".

Il cast

Ecco quindi tutti i concorrenti ufficiali: gli attori Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi, Raz Degan; le showgirl Samantha De Grenet e Nathalie Caldonazzo; i modelli Dayane Mello, Simone Susinna e Andrea Marcaccini; il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis; la pornostar Malena; il rapper Moreno Donadoni; la cantante neomelodica Nancy Coppola e il regista e attore Giulio Base.